DAFTAR Laga Liga 1 2022 yang Ditunda Pekan ini: Persebaya dan Klub Markas Jatim hingga PSM Makassar

SURYA.CO.ID - Berikut daftar pertandingan Liga 1 2022 yang ditunda gelarannya lantaran belum mengantongi izin penyelenggaraan dari pihak kepolisian.

Bersamaan dengan bergulirnya lagi gelaran Liga 1 2022, namun pada pekan ini ada sejumlah laga yang terpaksa ditunda lantaran belum mengantongi izin dari pihak kepolisian.

Tak hanya laga Persebaya vs Persikabo 1973 yang ditunda penyelenggaraannya, namun ada sejumlah laga lain yang memiliki nasib serupa.

Beberapa klub Jatim yang menjadi tuan rumah di pekan ke-18 Liga 1 2022 juga terpaksa menunda pertandingan mereka. Di antaranya, Persik Kediri vs Persita Tangerang, Arema FC vs Borneo FC, dan yang paling baru adalah laga antara PSM Makassar vs PSS Sleman.

Seperti diberitakan sebelumnya, laga Persebaya vs Persikabo 1973 ditunda lantaran Polda Jatim disebut baru menerima surat izin pada 2 Januari 2023. Ini tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat bahwa segala bentuk perizinan untuk acara minimal masuk 14 hari sebelum penyelenggaraan.

Kepastian batalnya laga Persebaya Surabaya Vs Persikabo 1973 ini didapat setelah digelar Rapat Koordinasi Manajemen dan Panpel klub Liga 1 Jatim yang digelar di Mapolda Jatim, Rabu (11/1/2022) pagi tadi.

Rapat yang dipimpin Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet HS ini menghasilkan keputusan, tidak ada pertandingan di wilayah Jatim untuk tanggal 14 Januari 2023.

Dengan begitu, laga Persik Kediri Vs Persita Tangerang yang digelar di hari yang sama, juga batal.

“Hasil rakor tadi begitu. Pertandingan Persebaya vs Persikabo tidak ada izin. Alasannya masa pengurusan tidak sesuai Perpol 10/2022, yakni pengurusan izin minimal 14 hari,” kata Ketua Panpel Persebaya, Ram Surahman.

Persebaya, kata Ram, sudah menyampaikan argumentasi bahwa keterlambatan pengurusan izin tak semata kesalahan klub.

Pasalnya, jadwal yang diterima dari PT Liga Indonesia Baru (LIB), diterima pada 2 Januari lalu.

“Kami baru dapat jadwal awal Januari lalu. Kurang dari 14 hari sesuai syarat Perpol. Sudah kami sampaikan situasinya seperti itu. Tetapi tetap tidak diterima,” jelas Ram.

Menariknya, aturan main seperti yang tertuang di Perpol 10/2022 ini tidak berlaku di luar Jawa Timur.

Terbukti, beberapa laga tunda bisa digelar, di antaranya PSS Sleman vs Persija Jakarta (8/1/203), PSIS vs Bhayangkara FC (9/1/2023), Barito Putera vs PSM Makassar (10/1/2023) dan laga bigmatch, Persib vs Persija yang berlangsung malam ini.