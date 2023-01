SEDANG Berlangsung Proliga 2023: Kudus Sukun vs Jakarta LavAni Live di Vidio Pukul 14.00 WIB

SURYA.CO.ID - Berikut link live streaming Proliga 2023 hari ini, Kamis (12/1/2023) yang digelar di GOR Satria Purwokerto, yang mempertemukan Kudus Sukun vs Jakarta LavAni, pukul 14.00 WIB.

Pada jadwal Proliga 2023 hari ini, menampilkan empat laga yang dimulai sejak pukul 12:00 WIB hingga 18:30 WIB nanti.

Empat laga itu di antaranya, Jakarta Popsivo vs Jakarta Elektrik (putri), Kudus Sukun vs Jakarta LavAni (putra), Jakarta Pertamina vs Bandung BJB (putri), dan Jakarta BNI vs Jakarta Pertamina (putra).

Saat ini sedang berlangsung laga antara Kudus Suku vs Jakarta LavAni. Pertemuan ini akan mejadi tantangan tersendiri bagi Kudus Sukun lantaran harus melawan pemuncak klasemen.

Melansir Kompas, Jakarta LavAni memiliki kepercayaan diri tinggi seusai menutup laga putaran pertama dengan hasil yang memuaskan yakni, delapan poin dan tak pernah kalah selama pertandingan.

Pada pertandingan di Purwokerto ini, para pemain juga kembali mendapat suntikan semangat dengan disaksikan secara langsung oleh pemilik Jakarta Lavani, yang juga Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut SBY, persaingan Proliga 2023 tahun ini bakal lebih ketat. Pasalnya, banyak klub menghadirkan pemain asing yang memperkuat tim nasional negaranya masing-masing.

"Proliga tahun ini masing-masing klub mempersiapkan diri, baik atlet nasional maupun dari luar negeri. Tidak sedikit yang didapatkan adalah pemain timnas dari Brasil, Eropa, dan lainnya," kata SBY saat makan malam di Rumah Makan Warunge Dewek, Baturraden, Purwokerto, Rabu (11/1/2023).

Dua pemain Jakarta lavAni Allo Bank coba menahan serangan pemain Jakarta BIN, Farhan Halim di Proliga 2023 putaran 1 seri satu di Bandung, pekan lalu. Jakarta LavAni dijadwalkan main di Purwokerto hari ini, Kamis (12/1/2023) (Humas PBVSI)

Namun, SBY tidak berkecil hati, dengan materi pemain yang dimiliki, juara Proliga 2022 ini optimiatis akan meraih hasil terbaik.

"Ada tim yang sangat kuat sekarang ini, tetapi tidak berarti berkecil hati. Kami akan bermain dengan baik, hasil latihan akan kami tunjukkan di permainan," ujar SBY.

Dengan permainan yang konsisten, peluang menjadi juara untuk yang kedua kalinya semakin lebar.

"Kalau mainnya baik, ada peluang untuk jadi juara. Harapan kami tetap bertahan di papan atas, syukur-syukur mempertahankan gelar juara," kata SBY.

Jadwal Proliga 2023, Kamis (12/1/2023) :

Pukul 12:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN