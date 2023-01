Liga Inggris: Jumat - Minggu, SCTV Malam Ini: Fullham vs Chelsea, SABTU: Big Match MU vs Mancity.

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-20 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (14 - 15/1/2022) plus satu pertandingan tunda Fullham vs Chelsea yang akan digelar, malam dini hari ini, Jumat (13/1/2022) WIB.

Duel Fullham vs Chelsea disiarkan langsung Live SCTV pukul 03.00 WIB dini hari ini.

Siaran langsung juga bisa disaksikan secara Live Streaming Vidio.com.

Selanjutnya Liga Inggris akan masuk pertandingan matchday ke-20, Sabtu - Minggu (14 - 15/1/2023).

Laga Aston Villa vs Leed United akan menjadi pembuka matchday ke-20 yang berlangsung Jumat malam waktu setempat atau Sabtu (14/1/2023) dini hari pukul 03.00 WIB.

Penyerang Chelsea, Cristian Pulisic cedera dan harus absen minimal satu bulan setelah duel di PIALA melawan tuann rumah Mancity, yang berakhir dengan kekalahan Chelsea 4 - 0.

Big Match: Manchester United vs Manchester City

Pertandingan terpanas Liga Inggris matchday ke-20 terjadi pada laga derby Kota Manchester, Manchester United vs Manchester City.

Duel Man United (MU) vs Man City berlangsung di markas Manb United, Stadion Old Trafford, Sabtu (14/1/2023) pukul 19.30 WIB.

Siaran langsung big matchd Man United vs Mancity bisa disaksikan lewat Live Streaming Vidio.com.

Jadwal siaran langsung Live SCTV dan MOJI

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di Vidio com (paket berlangganan) dan TV berlangganan Champion TV.

LIVE Report, laporan langsung detik per detik pertandingan bisa diikuti gratis di Livescore.com atau Google.livescore.com.

LIVE SCTV da MOJI

Sejumlah pertandingan pilihan bisa disaksikan secara gratis dalam siaran langsung LIVE SCTV dan MOJI TV.

Berikut jadwal siaran Liga Inggris di SCTV dan MOJI TV sebagai dikutip SURYA dari Bolanet.com

Jadwal Liga Inggris Matchday ke-19

JUMAT 13 JANUARI (laga tunda)

03:00 - Fulham vs Chelsea (LIVE SCTV)

SABTU 14 JANUARI

03:00 - Aston Villa vs Leeds United (LIVE SCTV)

19:30 - Manchester United vs Manchester City

22:00 - Brighton & Hove Albion vs Liverpool (LIVE SCTV)

22:00 - Everton vs Southampton

22:00 - Nottingham Forest vs Leicester City

22:00 - Wolverhampton Wanderers vs West Ham United (MOJI TV)

MINGGU 15 JAN

00:30 - Brentford vs AFC Bournemouth (MOJI TV)

21:00 - Chelsea vsCrystal Palace

21:00 - Newcastle United vs Fulham

23:30 - Tottenham Hotspur vs Arsenal (SCTV)