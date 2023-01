Dihantam Cuaca Ekstrem dan 'Ditinggalkan' Pupuk, Harga Ikan di Lamongan Terangkat 100 Persen

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Cuaca ekstrem yang terjadi beberapa minggu terakhir membuat nelayan pantura Lamongan takut melaut. Dampaknya, pasokan ikan laut di Pasar Ikan Lamongan merosot yang menyebabkan harga ikan laut mengalami kenaikan.

Kenaikan harga ikan itu tidak hanya berlaku untuk ikan laut atau tangkapan, namun juga hasil ikan budidaya tambak. Naiknya harga budidaya juga faktor yang sama, yaitu pasokan ikan tambak kurang lancar sebelum masa panen. Sementara naiknya harga ikan tangkapan karena nelayan tidak banyak yang melaut.

"Sama, harga ikan laut dan ikan tambak sama-sama naiknya, " kata seorang tengkulak, Genduk (50), Kamis (12/1/2023).

Di Pasar Ikan Lamongan, biasanya pengiriman ikan laut dari nelayan Pantura di Kecamatan Paciran dan Brondong cukup melimpah namun dalam beberapa pekan ini pasokan berkurang. Akibatnya kondisi tersebut harga ikan laut mengalami kenaikan 100 persen dari harga sebelumnya.

Seperti cumi-cumi sebelumnya harga Rp 30.000 per KG, kini naik menjadi Rp 60.000 per KG per KG. Sementara ikan tongkol, kenaikannya cukup tinggi, dari sebelumnya hanya Rp 25.000 per KG kini melompat menjadi Rp 65.000 per KG.

Tengkulak lainnya, Ahmad juga memberikan penjelasan yang sama."Semua jenis ikan laut naik dua kali lipat, dan naik turunnya harga ikan laut menyesuaikan dengan cuara di laut Jawa," katanya.

Ikan tambak juga mengikuti ikan laut, mengalami kenaikan drastis. Kenaikan ikan budidaya tambak ini disebabkan para petani terdampak akibat kelangkaan pupuk sehingga ikan tidak bisa tumbuh besar, selain belum saat panen.

Ikan bandeng untuk ukuran satu kilo isi 10 ekor biasanya Rp 15.000 per KG, naik menjadi Rp 25.000 per KG. Hanya dua jenis ikan mujaer dan bader yang tidak naik.

Alfian, seorang pembeli asal Sidoarjo yang kerap bertandang ke Pasar Ikan Lamongan hanya bisa pasrah dengan kenaikan harga ikan saat ini. "Kalau memang kulakannya naik, saya menjualnya juga ikut naik, " katanya. Ia dan pedagang lainnya mengaku hanya bisa mengikuti harga pasar. *****