Piala Carabao Liga Inggris, LIVE STREAMING: Southampton vs Mancity, 7 Indikator Prediksi, H2H 1-7

Jadwal babak perempat final Piala Carabao Inggris, Southampton vs Mancity, Kamis (12/1/2022).

SURYA.co.id I Dua pertandingan babak perempat final Piala Carabao Cup Inggris akan digelar malam dini hari ini, Kamis (12/1/2022).

Terdiri Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers pukul 02.45 dan seperempat jam kemudian akan Southampton vs Mancity, kick off pukul 03.00 WIB.

Siaran langsung kedua pertandingan bisa disaksikan secara Live Streaming di MOLA TV.

Southampton vs Mancity

Pukul 03.00 WIB

Southampton punya nasib berkebalikan antara di Liga Primer Inggris dan Piala Carabao Cup.

Di Liga Inggris Southampton dalam performa buruk paling buruk di Liga Inggris musim 2022/2023 ini.

Menempati urutan terbawah klasemen dengan cuma mengantongi 12 poin.

Dari 18 kali pertandingan, Southampton hanya mampu memetik 3 kali kemenangan dan 3 kali draw. Sebanyak 12 lainya berakhir dengan kekalahan.

Tapi di Piala Carabao Cup, Southampton bernasib mujur. Ini tidak lepas dari keberutungan dalam dalam drawing.

Southampton tidak pernah bertemu tim Liga Primer Inggris hingga mencapai babak delapan besar ini.

Di babak 16 besar, Southampton bertemu Lincoln City, tim League One (kasta ketiga liga Inggris). Southampton menang 2 - 1.

Begitu di babak 32 besar, Southampton menjadi tuan rumah bertemu tim kasta ketiga, Sheffield Wednesday. Pertandingan berakhir imbang 1 - 1. Southampton akhirnya menang dengan skor 6-5.

Di atas kertas, Manchester City jauh lebih diunggulkan, meski datang sebagai tamu.



Berikut data dan fakta yang bisa dijadikan sebagai indikator prediksi.

1. Performa tim: Mancity di Papan atas, Southampton zona degradasi

Performa di Liga Primer Inggris bisa menjadi ukuran konsistensi permainan tim.

Mancity nangkring di urutan kedua klasemen Liga Primer, dengan rekor dari 17 kali tanding, menang 12 kali, draw 3 kali, dan baru dua kali kalah.