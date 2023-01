PESAN Menyentuh Verrel Bramasta untuk Venna Melinda Usai Dugaan Kasus KDRT, 'For You Ma Bismillah'

SURYA.CO.ID - Verrel Bramasta memberikan pesan menyentuh untuk ibunya, Venna Melinda.

Pesan Verrel Bramasta kepada Venna Melinda itu ditulis usai kasus dugaan KDRT oleh Ferry Irawan mencuat.

Adapun pesan untuk Venna Melinda itu dibagikan Verrel Bramasta di akun media sosial.

Dalam story Instagram-nya tersebut, Verrel mengunggah ulang postingan ibunya.

Postingan tersebut memperlihatkan video masa kecilnya dan Athalla Naufal, sang adik.

Dalam unggahannya, Verrel menuliskan caption yang menyentuh.

Ia berpesan bahwa akan selalu ada di sisi sang ibu.

"I'm here for you ma bismillah," tulis Verrel Bramasta.

Namun, ia belum bicara banyak soal kondisi Venna Melinda.

Sebelumnya, Athalla Naufal juga memberikan pesan haru kepada istri Ferry Irawan tersebut.

Pesan itu juga ia bagikan melalui akun media sosial Instagram.

Dalam foto tersebut, terlihat Venna Melinda yang terbaring di ranjang rumah sakit.

Mengenakan baju putih hitam, Venna Melinda terlihat terbaring dengan selimut berwarna coklat.

Terlihat Venna menggandeng tangan Athalla dan meletakkannya pada dada.