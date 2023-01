Jelang Pemilu 2024, KPU Kota Blitar Mulai Petakan Jumlah TPS

SURYA.CO.ID, BLITAR - KPU Kota Blitar sedang mempersiapkan pemetaan dan penyusunan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024.

Persiapan pemetaan dan penyusunan jumlah TPS Pemilu 2024 dilakukan setelah KPU Kota Blitar menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil sinkronisasi dari pusat melalui provinsi.

Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ninik Sholikhah mengatakan, jumlah DP4 Kota Blitar sebanyak 119.494 pemilih.

DP4 yang diterima KPU Kota Blitar masih berupa jumlah total, belum ada data by name by address.

"Kami masih menunggu pengiriman data by name by address DP4. Setelah itu, kami segera memetakan jumlah TPS Pemilu 2024," kata Ninik, Rabu (11/1/2023).

Dikatakannya, untuk sementara, ada dua alternatif jumlah TPS Pemilu 2024 di Kota Blitar.

Alternatif pertama berdasarkan DP4 dan alternatif kedua berdasarkan data pemilih berkelanjutan (DPB) pada triwulan ketiga 2022.

Ia menjelaskan, berdasarkan DP4, jumlah TPS Pemilu 2024 di Kota Blitar sebanyak 499 TPS. Jumlah TPS itu dengan estimasi ada 250 pemilih di tiap TPS.

Sedang berdasarkan DPB triwulan ketiga 2022, jumlah TPS Pemilu 2024 di Kota Blitar sebanyak 481 TPS. Jumlah DPB triwulan ketiga 2022 sebanyak 115.255 pemilih.

"Kami akan membahas pemetaan jumlah TPS dengan internal KPU dulu. Kalau butuh bantuan, kami baru koordinasi dengan PPK," ujarnya.

Menurutnya, jika mengacu DP4 dengan estimasi jumlah TPS sebanyak 499 TPS, maka diperkirakan akan ada pergeseran jumlah data pemilih di masing-masing kelurahan.

Pergeseran data yang dimaksud, yaitu, ada data pemilih yang bertambah dan ada yang berkurang di tiap kelurahan.

"Maka itu, kami berharap KPU Pusat segera mengirimkan DP4 by name dan by address agar kami bisa segera memutuskan jumlah TPS Pemilu 2024," katanya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA