Masih Banyak PSK Meski Zona Merah Ditutup, DPRD Situbondo Segera Bahas Perda Anti Prostitusi

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Masih maraknya praktik prostitusi di beberapa titik di Kabupaten Situbondo membuat berang kalangan DPRD setempat. Komisi I mengaku kecewa dengan kurang tegasnya Satpol PP padahal sejumlah lokasi yang ditengarai sebagai zona merah atau tempat prostitusi sudah ditutup.

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan, pihaknya telah membahas hal itu dengan Satpol PP Pemkab Situbondo. "Satpol PP menyatakan telah melakukan pendataan dan pembinaan warga di eks lokalisasi," ujar Hadi, Selasa (10/1/2023).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, memang beberapa waktu lalu ada banyak pelaku prostitusi atau PSK yang sudah keluar dari lokalisasi. Tetapi pihaknya tetap meminta Satpol PP untuk melakukan kroscek ke lokalisasi tersebut.

"Laporan Satpol PP kepada kami, eks lokalisasi GS (Gunung Sampan) masih aktif dan ada 40 PSK beroperasi di sana. Mereka berasal sejumlah daerah," terangnya.

Sebenarnya sudah ada cara menyadarkan para pelaku prostitusi agar berhenti dengan menggelar pengajian dan Hadi menegaskan bahwa itu adalah salah satu bentuk pembinaan agar para PSK tidak mengulangi pekerjaannya. "Ternyata setelah didata masih ada 40 PSK dari Bondowoso, Jember, Probolinggo serta Banyuwangi dan Bandung," bebernya.

Dengan temuan itu, lanjutnya, pihaknya berkomitmen dengan Satpol PP untuk melakukan pendataan by name by address. "Nanti kami akan meminta melalui kepala daerah agar keluarganya menjemput warganya yang ada di sini (eks lokalisasi) untuk dipulangkan ke rumahnya masing masing," tegasnya.

Dikatakan, saat ini DPRD masih proses pembahasan perda baru tentang larangan prostitusi di Kabupaten Situbondo. "Usulan itu masih dibahas dan kita akan menyesuaikan dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diundangkan itu," jelasnya.

Pria asal Kapongan ini menjelaskan, pihaknya sudah menempuh langkah-langkah untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan masalah prostitusi itu tidak hanya melalui Forkopimda dan Satpol PPP. Namun pihaknya menginginkan Satpol PP merubah pola.

"Kalau sebelumnya yang mengobok-obok adalah Satpol PP, maka kami sekarang ingin warga yang terlibat untuk memberantasnya," harapnya.

Sementara Kepala Satpol PP, Buchari mengatakan, pihaknya telah berupaya menurunkan praktik prostitusi di wilayah Situbondo. Salah satu upayanya adalah dengan mengadakan pengajian yang melibatkan para mucikari dan PSK.

"Strategi itu ternyata berhasil dan banyak dari mereka dengan kesadaran sendiri berhenti dan pulang ke rumahnya," kata Buchari kepada SURYA.

Selain itu, kata Buchari, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan pemilik usaha agar menerima para PSK bekerja di tempat usahanya. "Selama sebulan, biaya mereka kita bantu sampai menerima upah. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan untuk mencari uang dan kembali menjadi PSK," pungkasnya. ****