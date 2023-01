KONDISI Terbaru Venna Melinda Terbaring di RS, Athalla Naufal Beri Pesan Haru untuk Ibu: 'For You'

SURYA.CO.ID - Berikut kondisi terbaru Venna Melinda setelah dugaan kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan mencuat.

Kondisi terkini Venna Melinda dibagikan oleh sang anak, Athalla Naufal.

Adik Verrel Bramasta itu menunggah foto Venna Melinda di akun media sosial Instagram miliknya.

Dalam foto tersebut, terlihat Venna Melinda yang terbaring di ranjang rumah sakit.

Mengenakan baju putih hitam, Venna Melinda terlihat terbaring dengan selimut berwarna coklat.

Tampak Venna menggandeng tangan Athalla dan meletakkannya di atas dada.

Sementara itu, sang anak yang mengenakan baju hitam mencium kening Venna.

Dalam caption unggahannya itu, Athalla memberi pesan haru untuk sang ibunda.

"always here for you mah," tulisnya ditutup dengan emoji hati.

Postingan itu pun langsung diserbu oleh warganet. Banyak netizen yang mendoakan kesembuhan Venna Melinda.

"Get well very soon Tante," tulis @amienilyas.

"cepet sembuh tante, semanggat," kata @ratuaulia22_.

"Get weel soon mamah venna..ya allah ternyata benar d pemberitaan..lagi rame..," ungkap @mali_katin.

"Lekas pulih ya mmah vena...sabar...berdia yg terbaik," komen @sellopetir.