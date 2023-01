BIODATA Athalla Naufal yang Dampingi Venna Melinda Di Rumah Sakit Seusai Dianiaya Ferry Irawan

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Athalla Naufal yang mendampingi Venna Melinda saat terbaring di rumah sakit setelah dianiaya Ferry Irawan.

Diketahui, Venna Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan, ke Polda Jatim atas tuduhan KDRT.

Akibat KDRT yang dialaminya, Venna Melinda harus dirawat di rumah sakit.

Kondisi Venna Melinda ini dibagikan dalam unggahan instagram sang anak, Athalla Naufal.

Athalla membagikan foto yang manampakkan Venna Melinda terbaring di ranjang Rumah Sakit.

Ia tampak setia mendampingi sang ibunda dengan penuh kasih sayang.

Athalla juga mencium kening Venna dan menggenggam erat tangannya.

"always here for you mah" tulis Athalla dalam captionnya.

Lantas, seperti apa profil dan biodata Athalla Naufal?

Melansir dari Tribunnewswiki, Athalla Naufal lahir pada 19 Agustus 1999 di Jakarta, Indonesia.

Dia merupakan adik dari aktor Varrel Bramasta.

Orangtuanya adalah Ivan Fadilla dan Venna Melinda.

Athalla Naufal memiliki satu adik angkat bernama Vania Tabitha dan adik kandung bernama Elvana Arelian.

Dia juga mulai merambah dunia entertainment mengikuti jejak sang kakak.