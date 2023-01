Liga Inggris, HASIL DRAWING Piala FA: Arsenal Ditunggu Mancity di Putaran 4, MU Bertemu Lawan Enteng

SURYA.co.id I Berikut hasil drawing putaran ke-4 Piala FA Inggris yang telah digelar Minggu (8/1/2023) malam waktu setempat atau Senin (9/1) waktu Indonesia.

Di kutip dari Livescore.com, Manchester City yang melaju ke putaran ke-4 setelah menggilas Chelsea 4 - 0, akan bertemu pemenang laga Arsenal atau Oxford United.

Laga Arsenal vs Oxford United di putaran ketiga Piala FA baru akan berlangsung malam ini, atau Selasa (10/1/2023) dini hari WIB.

Jadwal Piala FA putaran ketiga, Arsenal vs Oxford United. Jika menang, Arsenal akan bentrok melawan Mancity di putaran ke-4.

Selanjutnya juara bertahan Piala FA Liverpool yang harus menggelar pertandingan ulang melawan Wolves, telah ditunggu Brighton di putaran ke-4.

Pertandingan Liverpool vs Wolves di putaran ketiga berakhir dengan skor 2 - 2 di Anfield.

Aturan dalam Piala FA, tidak mengenal penentuan pemenang lewat perpanjangan waktu dan adu pinalti. Penentuan harus ditentukan dengan kemenangan murni, sehingga harus digelar pertandingan ulang apabila hasilnya draw.

Pertandingan ulang Liverpool vs Wolves akan digelar di kandang Wolves.

Selanjutnya Tottenham akan bertemu lawan enteng, Preston yang merupakan tim Championship (Liga katas kedua Inggris).

Begitu juga dengan Manchester United (MU) yang akan bertandang ke markas Reading.

Pertandingan putran ke-4 akan dimainkan pada akhir pekan tanggal 28 Januari.



Berikut Hasil undian babak keempat FA Cup

Preston vs Tottenham

Southampton vs Blackpool

Wrexham vs Sheffield United

Ipswich vs Burnley

Manchester United vs Reading

Luton atau Wigan vs Grimsby

Derby vs West Ham

Stoke vs Stevenage

Blackburn vs Forest Green atau Birmingham

Walsall vs Leicester

Sheffield Wednesday vs Fleetwood

Man City vs Oxford atau Arsenal

Bristol City atau Swansea vs Chesterfield atau West Brom

Brighton vs Liverpool atau Wolves

Fulham vs Sunderland

Boreham Wood atau Accrington vs Cardiff atau Leeds

Sumber: Livescore.com