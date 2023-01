JADWAL M4 Mobile Legends 9 Januari: RRQ Hoshi dan Onic esports Tak Main Hari Ini

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal M4 Mobile Legends World Championship hari ini, RRQ Hoshi dan Onic esports tak main, Senin (9/1/2023).

Babak playoff M4 Mobile Legends terus berlanjut.

Sebelumnya, dua perwakilan Indonesia sukses melaju ke semifinal Upper Bracket.

Itu setelah Onic esports berhasil menumbangkan perlawanan Falcon (Myanmar) dan RRQ Hoshi yang membungkam Todak (Malaysia).

Adapun hari ini, kedua perwakilan Indonesia itu tidak akan bermain.

Melainkan 8 tim yang berada di lower bracket yang akan bertanding.

Venue M4 Mobile Legends World Championship di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. (Mobile Legends Esports)

Berbeda dengan upper bracket, tim yang berada di lower bracket hanya punya satu nyawa tersisa.

Tak cuma itu, pertandingan juga menggunakan sistem Best of Three (BO3) bukan Best of Five (BO5).

Untuk itu, 8 tim ini wajib untuk bertempur habis-habisan demi tidak pulang terlebih dahulu.

Di pertandingan pertama ada jawara Singapura RSG SG yang akan meladeni perwakilan Argentina yaitu S11 Gaming.

S11 Gaming bakal berusaha memberi kejutan usai berhasil menaklukkan RRQ Akira (Brasil) pada babak penyisihan grup.

Kemudian di laga kedua, ada Incendio (Turki) yang akan melawan MDH Esports dari Vietnam.

The Valley (Amerika Serikat) yang digadang-gadang menjadi kuda hitam harus gagal total.

Tim yang dipimpin oleh Mobazane itu kini harus bersusah payah bermain di lower bracket.