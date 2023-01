BIODATA Francesco Marino Ayah Putri Marino yang Meninggal Dunia, Chicco Jerikho: Always Around Us

SURYA.CO.ID - Inilah biodata Francesco Marino yang merupakan ayahanda aktris Indonesia, Putri Marino.

Kabar duka menyelimuti keluarga Putri Marino dan Chicco Jerikho.

Sang ayah, Francesco Marino dikabarkan meninggal dunia.

Informasi tersebut disampaikan oleh Chicco Jerikho pada hari ini, Senin (9/1/2023).

Adapun, berita itu ia bagikan di akun media sosial Instagram.

Ungkapan bela sungkawa dan doa pun memenuhi kolom komentar unggahan tersebut.

Dalam postingan itu, terlihat tiga foto Francesco Marino.

Unggahan Chicco Jerikho tentang kepergian sang ayah mertua (Instagram/chicco.jerikho)

Salah satunya yakni pada momen pernikahan Putri Marino dan Chicco Jerikho.

Foto lainnya memperlihatkan kebersamaan Francesco Marino bersamam cucunya, Surinala.

Chicco Jerikho juga menuliskan caption mengenai kepergiaan Francesco Marino.

"Rest in Love Papa

Your love always around us

Ciao

#FrancescoMarino," tulisnya.

Unggahan itu pun diserbu komentar warganet, termasuk para pesohor Tanah Air.