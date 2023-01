Liga Italia, AC Milan vs Roma, Live Streaming - Pukul 02.45 WIB, Prediksi Line-up, H2H 6 - 2

SURYA.co.id I Berikut jadwal dan hasil Liga Italia Serie A yang berlangsung Sabtu (7/1/2022) hingga Selasa (10/1/2022).

Laga AC Milan vs AS Roma menjadi big match matchday ke-17.

Duel AC MIlan vs AS Roma akan berlangsung di markas AC Milan, malam dini hari ini, Senin (9/1/2022).

Tayang langsung bisa disaksikan di beIN Sport dan Live streaming Vidio.com



Berikut 7 data indikator prediksi AC Milan vs AS Roma

1. AC Milan diuntungkan sebagai tuan rumah.

2. Posisi Klasemen

AC Milan urutan 3 vs AS Roma urutan 6

AC Milan nangkring di urutan tiga dengan poin 36, hanya selisih satu poin dari Juventus yang berada di atasnya.

Sedang dengan pimpinan klasemen Napoli berjarak 5 poin.

AC Milan akan kembali ke posisi runner-up bila menang atas AS Roma. Namun jika draw, posisi akan tetap di bawah Juventus dengan poin sama 37. Juventus unggul produktivitas gol.

Sebaliknya AS Roma berada di urutan 6 klasemen dengan poin 30, sama dengan Lazio yang berada di atasnya. Lazio unggul jumlah gol lebih baik.

Baca juga: Liga Spanyol, 7 Indikator Atletico vs Barcelona, Prediksi Line-up, H2H 3-2, Barcelona Berat

Pelatih AS Roma Jose Mourinho (bolosport)

4. Rekor 16 pertandingan

Dari 16 laga yang sudah dimainkan, AC memetik 11 kemenangan, 3 kali draw, dan 2 kali kalah.

Sedang AS Roma memenangi 9 laga, 3 kali draw, dan 4 kali kalah.

Hasil laga terakhir

Di laga terakhir matchday ke-16, AC Milan sukses memetik kemenangan di markas Salernitana dengan skor 1 -2.

Sedang AS Roma menang di kandang menjamu Bologna dengan skor 1 - 0.

Baca juga: LIGA INGGRIS, Rekrutan Anyar Chelsea, Remaja Brazil dan Belum Terkenal, Ini Sosoknya



5. Statistik laga kandang Milan vs Tandang AS Roma

AC Milan menyapu tujuh kemenangan dari delapan pertandingan di markasnya dan hanya sekali kalah.

Sebaliknya AS Roma memiliki rekor tandang impresif musim ini. Kemenangann AS Roma justru banyak diambil dalam laga lawatan.

Dari 8 laga lawatan, AS Roma mampu memetik lima kali kemenangan.

Ini menempatkan AS Roma sebagai tim urutan ketiga paling menangan di kandang lawan, bersama Napoli (6 gol) dan Atalanta (juga 5 gol).

Data ini mengindikasikan, pertarungan AC Milan vs AS Roma akan berlangsung alot. AC Milan jago di kandang, melawan AS Roma jago lawatan.

Baca juga: Bek Termahal Rebutan Tim Liga Inggris - Spanyol, Madrid Mau Beli Rp 2 Triliun dengan Cara Menyicil



6. Kekuatan serangan dan pertahanan

AC Milan lebih unggul dalam hal serangan menghasilkan gol. Total gol yang dicetak dari 16 pertandingan mencapai 31 gol berbanding 19 gol hasil lesakan AS Roma.