HASIL Proliga 2023 Hari ini: Jakarta LavAni dan Bandung BJB Masih Kuasai Peringkat Pertama Klasemen

SURYA.CO.ID - Berikut hasil Proliga 2023 yang digelar, Minggu (8/1/2023) dengan menampilkan empat pertandingan.

Jadwal Proliga 2023 hari ini menampilkan laga antara Surabaya Samator vs Jakarta Pertamina (putra), Jakarta Bhayangkara vs Jakarta Presisi (putra), Jakarta BIN vs Bandung BJB (putri), dan Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni.

Selain hasil, dalam artikel ini juga akan disematkan klasemen Proliga 2023.

Pertandingan Proliga 2023 hari ini dibuka dengan Surabaya Samator vs Jakarta Pertamina. Dalam laga itu, Surabaya Samator keluar sebagai juara dengan perolehan perolehan 3-0 lewat skor 25-18, 25-20, dan 25-20.

Berikut hasi dan klasemen Proliga 2023 selengkapnya.

Tim Putra

1. Jakarta LavAni: 8 poin

2. Surabaya Samator: 7 poin

3. Jakarta STIN BIN: 7 poin

4. Jakarta Bhayangkara: 6 poin

5. Palembang BS: 2 poin

6. Kudus Sukun: 0 poin

7. Jakarta BNI: 0 poin

8. Jakarta Pertamina: 0 poin