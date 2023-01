Bocoran Masterchef Indonesia 10 Hari Ini: Kesalahan Fatal, Chef Renatta Temukan Gigi di Hidangan

SURYA.CO.ID - Kompetisi memasak Masterchef Indonesia 10 hari ini akan melanjutkan tayangan Sabtu (7/1/2023).

Menurut bocoran dari cuplikan Instagram @masterchefina, ada kesalahan fatal yang buat oleh seorang kontestan.

Bagaimana tidak, Chef Renatta tiba-tiba menemukan gigi di dalam mangkok yang disajikan ke juri.

"Giginya udah berkarang ini," ujar Chef Renatta sembari mengamati isi mangkok.

Bagaimana reaksi kontestan dan juri lain? Simak Masterchef Indonesia 10 hari ini (8/1/2023) pukul 17.00 WIB, di RCTI.

Sebelumnya, di Galeri Masterchef Indonesia episode 2 kemarin, peserta ditantang mengolah bahan tempe, yang menjadi favorit Nana Mirdad selaku bintang tamu.

Meski terlihat simple, tetapi peserta harus menjadikan tempe sebagai the star of the dish berstandar Masterchef.

Banyak peserta yang mengolah tempe menjadi makanan western, ada pula yang memilih mengolahnya menjadi hidangan Indonesia.

Salah satunya Abdi, yang memilih membuat Nasi Tempong lengkap dengan lauk udang, tempe orek, sambal, timun, dan tempe goreng.

Hidangan Abdi mendapat pujian dari Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renatta, dan Nana Mirdad.

Ia pun dipilih sebagai pemenang tantangan pertama di Galeri Masterchef Indonesia episode 2.

Dengan kemenangan itu, Abdi berkesempatan memilih bahan yang akan diolah kontestan lain di tantangan kedua.

Ada tiga bahan yang ditawarkan juri, yakni babat sapi, kepala kambing, dan torpedo.

Menurut Abdi, semua bahan itu punya tingkat kesulitan masing-masing dalam pengolahannya.

Babat, menurut Abdi, sudah cukup familiar dibanding dua bahan lain.

Ia pun memilih kepala kambing untuk menjadi bahan utama yang akan diolah teman-temannya di tantangan kedua.

Benar saja, tantangan kepala kambing membuat para kontestan lain kebingungan.

"HAAAA?? Kepala kambing?" teriak seorang kontestan.

Para juri memberikan waktu selama 60 menit kepada para kontestan untuk mengolah kepala kambing.