Liga Inggris,Piala FA: Mancity vs Chelsea, Live Streaming, Minggu Malam, Chelsea Kalah Kali Ketiga?

SURYA.co.id I Chelsea kembali akan berduel dengan Mancity untuk kali ketiga di ajang berbeda musim ini.

Setelah dua hari lalu, keduanya bentrok di ajang Liga Primer Inggris matchday 19, kini Chelsa dan Mancity akan bentrok di ajang Piala FA Inggris, Minggu (8/1/2023).

Duel Mancity vs Chelsea di Piala FA akan berlangsung di markas Mancity, Etihad Stadium, Minggu (8/1/2023) pukul 23.30 WIB.

Siaran langsung Piala FA bisa disaksikan di TV berlangganan beIN Sport 3 dan Live streaming Vidio.com.

Laga di Etihad Stadium berpotensi menjadi ajang pembantain buat Chelsea untuk ketiga kalinya oleh Mancity musim ini.

Sebelumnya, dua hari lalu, Rabu (5/1/2023), Chelsea yang bermain di kandang Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Inggris 2022/2023 takluk 0 - 1. Gol satu - satunya penghancur The Blues dilesakkan Riyadh Mahrez di menit 23.

Akibat kekalahan ini, The Blues Chelsea terpaku di urutan 10 klasemen sementara Liga Inggris dengan poin 25.

Poin ini terpaut 10 angka dari urutan empat besar, Manchester United (MU) yang mengantong 35 poin.

Sedang jarak Chelsea dengan pemuncak klasemen Arsenal, mencapai 19 poin.

Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan poin 44, dikejar Mancity dengan 39 poin.

Sebelumnya, di ajang Piala Carabao Cup 2022/2023, Chelsea juga ditaklukkan Mancity di babak 32 besar.

Dalam duel yang berlangsung di kandang Mancity, 10 November 2022 tersebut, Chelsea dipaksa pulang dengan skor 2 - 0.

Riyad Mahrez lagi-lagi menjadi momok Chelsea lewat golnya menit 53. Satu gol lainnya dicetak Julian Alvarez menit 58.

Akibat kekalahan itu, Chelsea tersingkir dari lanjutan Piala Carabao Cup. Mancity sendiri terus melaju hingga babak perempat final setelah di babak 16 besar mengalahkan Liverpool.

Jadwal Piala FA Inggris 2022/2023

MINGGU 8 JANUARI 2022

00:30 - Brentford vs West Ham United

00:30 - Coventry City vs Wrexham

00:30 - Luton Town vs Wigan Athletic

01:00 - Sheffield Wednesday vs Newcastle United

03:00 - Liverpool vs Wolves

19:30 - Bristol City vs Swansea City

19:30 - Derby County vs Barnsley

21:00 - Cardiff City vs Leeds United

21:00 - Hartlepool United vs Stoke City

21:00 - Norwich City vs Blackburn Rovers

21:00 - Stockport County vs Walsall

23:30 - Aston Villa vs Stevenage

23:30 - Manchester City vs Chelsea

10 JAN

03:00 - Oxford United vs Arsenal