Jadwal Proliga 2023: Jakarta Pertamina Pertamax vs LavAni Allo Bank Tampil Jam 16.00, Live Vidio

SURYA.CO.ID - Berikut jadwal Proliga 2023 hari ini, Jumat (6/1/2023), yang akan dimulai pukul 14:00 WIB dan menampilkan Jakarta Pertamina Pertamax vs LavAni Allo Bank.

Jadwal Proliga 2023 hari ini bakal menampilkan tiga laga antara, Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri), Jakarta Pertamina Pertamax vs LavAni Allo Bank (putra), dan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel (putra).

Digelar di GOR Si Jalak Harupat, Proliga 2023 juga akan ditayangkan secara langsung di Vidio.

Seperti diberitakan sebelumnya, LavAni Allo Bank menyandang status juata bertahan usai kalahkan Jakarya BNI 46 dengan skor 3-0.

LavAni Allo Bank menorehkan skor lewat kedudukan 20-25, 23-25, dan 20-25.

Melansir Tribunnews, kemenangan ini membuat Fahry Septian dkk menduduki puncak klasemen Proliga 2023 putra dengan koleksi tiga poin.

Kemenangan tiga set itu membuat LavAni Allo Bank menjadi kandidat kuat untuk meraih tital kampiun musim ini.

Jadwal Proliga 2023

Jadwal Proliga 2023 hari ini akan dibuka dengan laga Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron, dimulai jam 14.00 WIB.

Setelah itu, akan ada pertandingan antara Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank.

Proliga 2023 hari ini ditutup dengan duel seru yang mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Jumat, 6 Januari

Jam 14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

Jam 16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)