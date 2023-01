Mahasiswa DKV ITS Tampilkan Karyanya pada Pameran Internasional di Jeju Korea

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Berkuliah di kampus yang berbasis sains dan teknologi bukan berarti menyurutkan langkah mahasiswa untuk menyalurkan jiwa kreativitasnya di bidang seni.

Hal itu berhasil dilakukan dua mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang telah berhasil memboyong penghargaan pada International Ocean Arts Festival (IOAF) 2022 dan memamerkan karyanya di perhelatan pameran berskala internasional di Jeju, Korea.

Adalah Aqila Ramadhani dan Dima Noor Virgiani yang tercatat sebagai mahasiswa Departemen Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Keduanya berhasil memboyong penghargaan pada kategori International College Students Starfish Award.

Aqila Ramadhani dengan perolehan Silver Award dan Dima Noor Virgiani dengan perolehan Bronze Award.

Dima berhasil menarik perhatian juri dengan karyanya yang bertajuk To Be Honest, To Be Yourself. Berbeda dari yang lain, Dima menggunakan vektor pada karya yang dibuatnya.

“Karena vektor saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh para penggiat desain,” ungkap Dima kepada SURYA.co.id, Rabu (4/1/2023).

Meskipun penggunaan vektor membuatnya harus bekerja dengan proses yang cukup lama dan kompleks, mahasiswi berkacamata itu percaya diri dengan karya buatannya.

Ia menambahkan, selain karena penggunaan vektor, ide yang ia tuangkan pada karyanya juga layak diacungi jempol.

Pada karya digitalnya tersebut, mahasiswi angkatan 2020 ini menjabarkan terkait filosofi yang dikisahkan melalui guratan vektor pada karyanya.

Melalui karyanya itu, Dima mengutarakan keinginannya mengajak orang-orang untuk menjadi dirinya sendiri.

“Saya ingin orang lain menerima dirinya sendiri, terlepas dari apapun yang mereka miliki dengan jujur,” terangnya.

Dima juga menambahkan, selain mengajak orang lain untuk menerima dirinya sendiri, proses penerimaan itu juga harus disertai dengan kesadaran mengenai alam dan lingkungan sekitar.

Karena, apapun yang dilakukan manusia pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar.