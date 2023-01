Kesuksesan Ganda Kanwil DJP Jatim I, Capai Target Penerimaan Rp 49,98 Triliun dan Predikat WBBM

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) sukses mengawali tahun 2023 dengan baik.

Kanwil DJP Jatim I berhasil meraih kesuksesan ganda berupa capaian target penerimaan sebesar 112,33 persen atau Rp 49,98 triliun dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk periode tahun 2022.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jatim l, John Hutagaol.

"Konsistensi melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan kami meraih prestasi ganda ini. Hal yang tak kalah penting adalah keterlibatan semua pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan semangat kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja sama," ungkap John, Kamis (5/1/2023).

Ia menjelaskan, target Rp 44,49 triliun yang diamanatkan pada tahun 2022 kemarin, pihaknya sukses mencatat pertumbuhan netto 11,56 persen dan penerimaan netto 112,33 persen.

Pencapaian tersebut, didukung dan dihasilkan dari kerja keras 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 11 KPP Pratama di Kota Surabaya.

"Terima kasih kepada para wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi serta dukungan para stakeholder lainnya," imbuhnya.

Dirinya juga mengatakan, terkait capaian WBBM yang diraig Kanwil DJP Jatim I ini tergolong istimewa, karena hanya 2 Kanwil DJP dan 31 unit kerja DJP yang meraih predikat WBBM tahun 2022.

Menurutnya, prestasi apik tersebut berkat dari berbagai perubahan dalam rangka continuous improvement yang terus digalakkan.

"Perubahan dan inovasi yang ditempuh sebagai bentuk upaya mencapai predikat WBBM telah menghasilkan 10 inovasi. Di antaranya OOBARA (Order Online Barang Milik Negara), Tax Masterclass sebagai platform berbagi yang positif dan suportif antar pegawai di bidang perpajakan dan non perpajakan dengan tagline 'Kita Peduli Kita Berbagi', Monsak untuk monitoring self assessment kesehatan, Conan untuk contact layanan kepegawaian, Satu Jam Bersama Bapak, e-Pantau merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk memberikan informasi lengkap terkait penerimaan perpajakan, Aplikasi Penegasan Surat (SiPS), PPS Last Call, Sistem Penguasaan Area dan Penilaian Perpajakan (Sereni Tax), Aplikasi Administrasi Banding Keberatan dan Pengurangan (AKBP)," jelasnya.

Pada perjalanannya pula, Kanwil DJP Jatim I juga secara aktif menularkan keberhasilan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada unit kerja lain dalam bentuk asistensi pembanguan WBK dan sharing session.

"Kami berharap dengan diraihnya predikat WBBM tahun 2022 ini, makin meningkatkan kinerja organisasi. Juga memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar senantiasa melakukan perbaikan terus-menerus dalam memberikan pelayanan dan menambah kepercayaan para pemangku kepentingan," tutupnya.