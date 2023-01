SOSOK Pengganti Dandi Maulana, Persebaya Surabaya Kabarnya Bakal Rekrut Lagi M Zaenuri

SURYA.co.id, - Persebaya Surabaya resmi berpisah dengan Dandi Maulana, M Zaenuri kabarnya bakal kembali perkuat Bajul Ijo.

Dandi Maulana menjadi pemain pertama yang dilepas oleh Persebaya Surabaya di bursa transfer paruh musim.

Eks bek Barito Putera itu kabarnya direkrut oleh tim Ibukota yaitu Persija Jakarta.

Lalu siapa pengganti Dandi Maulana di Persebaya Surabaya?

Persebaya kabarnya bakal kembali merekrut bek Dewa United, M Zaenuri.

Leo Lelis dan M Zaenuri saat menghadang Youssef Ezzejjari pada laga Bhayangkara FC vs Pesebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (13/6/2022) (Tribunnews.com)

Kabar tersebut diketahui dari akun spesialis transfer dan statistik Persebaya, @Rawonstats

"M Zaenuri reported come back with his previous club, Persebaya Surabaya. Back up for the first team?" tulis RawonStats

(M Zaenuri dikabarkan bakal kembali ke bekas klubnya, Persebaya Surabaya. Cadangan untuk tim utama?)

Ya, nama Zaenuri tentu bukan nama yang asing bagi penggemar Persebaya alias Bonek.

Pasalnya bek berusia 27 tahun itu sempat memperkuat Persebaya pada saat pramusim.

Tetapi M Zaenuri kemudian tiba-tiba pamitan saat Liga 1 2022 hampir bergulir.

Ia kemudian bergabung dengan tim promosi yaitu Dewa United.

Eks Bek Persebaya Surabaya, M Zaenuri resmi diperkenalkan Dewa United (Instagram: Dewa United)

Bersama Dewa United, ia bermain sebanyak 14 kali dan tak mencetak gol maupun assist.

M Zaenuri juga mengoleksi total 4 kartu kuning bersama Tangsel Warriors.