Lirik Sholawat Jibril Lengkap Artinya Disertai Keutamaannya Dibaca Rutin

Sholawat Jibril adalah sholawat pendek, yang bermakna doa kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW.

Bacaan Sholawat Jibril cukup populer di kalangan umat Islam Indonesia, sebagai amalan doa.

Melansir Rahasia Sehat Berkah Shalawat, ada beberapa keutamaan Sholawat Jibril jika diamalkan rutin.

Disebutkan menurut Imam Sya'roni, pernah Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca sholawat ini maka ia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya dan Allah akan menitipoak cinta-Nya pada hati manusia sehingga mereka tidak akan marah padanya, kecuali orang yang menyimpan kemunafikan di dalam hatinya."

Keutamaan lainnya diriwayatkan dari As-Sakhawi ketika ada seorang laki-laki dari Syiria menuju Nabi SAW. Bahwa ayahnya telah tua renta nan buta ingin melihat Nabi SAW, lalu disarankan untuk membaca Sholawat Jibril, maka ia dapat melihat Rasulullah SAW.

Selain dua keutamaan tersebut, krutamaan Sholawat Jibril yang cukup populer adalah memperlancar jalannya rezeki.

Ijazah dari Habib Umar bin Hafidz, Yaman ketika berkunjung di Jakarta caranya dengan membaca istighfar 100 kali dan Sholawat Jibril 500 kali pada waktu pagi dan petang.

Bacaan Sholawat Nabi

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد

Shallallaahu ‘ala Muhammad

Artinya, "(Ya Allah) berikanlah tambahan rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."

Di samping Lirik Sholawat Jibril yang asli tersebut, terdapat Sholawat Jibril versi pagu yang populer dinyanyikan oleh Veve Zulfikar.

Berikut Lirik Sholawat Jibril versi lagu selengkapnya.

Sholawat Jibril (versi lagu)