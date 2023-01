KODE KERAS Paulo Victor Gabung Persebaya Surabaya, Segera Resmi Berseragam Bajul Ijo?

SURYA.co.id, - Paulo Victor seakan tebar kode keras bakal gabung Persebaya Surabaya, bakal segera diresmikan Bajul Ijo?

Nama Paulo Victor hangat diperbincangkan di bursa transfer paruh musim Liga 1 2022.

Pasalnya, striker Visakha FC (Kamboja) itu dikabarkan dilirik oleh sejumlah tim Indonesia.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa Persebaya Surabaya menjadi yang terdepan untuk mengamankan jasa pemain berusia 28 tahun tersebut.

Terbaru, Paulo Victor seakan memberikan kode keras akan segera gabung Persebaya.

Paulo Victor saat bermain bersama Visakha FC, bomber asal Brasil itu kabarnya bakal diplot sebagai Silvio Junior (Paulo Victor)

Ia mengunggah fotonya di instastory bersama agen pemain Gabriel Budi.

Sebagai informasi, Gabriel Budi adalah agen pemain yang membawa Bruno Moreira ke Persebaya Surabaya musim lalu.

Dalam fotonya, Paulo Victor seakan menanti pertemuan dengan Gabriel Budi.

"See u soon my bro" tulis Paulo Victor dalam akun instagramnya.

Menariknya, Victor menggunakan warna hijau dalam tulisannya tersebut.

Seperti diketahui, Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim Liga 1 yang identik dengan warna hijau.

Kode Paulo Victor gabung Persebaya Surabaya, serega diresmikan? (Kolase foto instagram: Paulovictorcs94)

Akankah Paulo Victor bergabung dengan Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1 2022 musim ini?

Bikin PSIS Semarang Gigit Jari?

Dilansir dari Tribunwow, gabungnya Paulo Victor ke Persebaya Surabaya bakal membuat PSIS Semarang gigit jari.