BIODATA M Zaenuri yang Disebut Bakal Gantikan Posisi Dandi Maulana, Persebaya Rekrut Pemain Lawas?

SURYA.CO.ID - Berikut biodata M Zaenuri, pemain yang disebut bakal gantikan posisi Dandi Maulana di Persebaya Surabaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dandi Maulana secara resmi berpamitam dari Persebaya Surabaya dan dikabarkan bakal hijrah ke Persija Jakarta.

Dalam pekan bursa transfer, Dandi Maulana merupakan pemain pertama yang resmi dilepas Persebaya Surabaya.

Untuk menggantikan posisi Dandi Maulana di tim, Persebaya Surabaya kabarnya akan merekrut kembali M Zaenuri yang saat ini berada di dewa United.

Kabar tersebut diketahui dari akun spesialis transfer dan statistik Persebaya, @Rawonstats.

"M Zaenuri reported come back with his previous club, Persebaya Surabaya. Back up for the first team?" tulis RawonStats

(M Zaenuri dikabarkan bakal kembali ke bekas klubnya, Persebaya Surabaya. Cadangan untuk tim utama?)

Eks Bek Persebaya Surabaya, M Zaenuri resmi diperkenalkan Dewa United (Instagram: Dewa United)

Bersama Dewa United, ia bermain sebanyak 14 kali dan tak mencetak gol maupun assist.

M Zaenuri juga mengoleksi total 4 kartu kuning bersama Tangsel Warriors.

Meski rumor kembalinya M Zaenuri makin kuat, tetapi pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menyatakan tak akan ada tambahan pemain di posisi bek tengah.

"Enggak (ada penambahan pemain center bek), kan Ridho sudah tidak ada kegiatan timnas sampai akhir musim," jelas Aji Santoso.

Adapun Persebaya masih punya Leo Lelis, Riswan Lauhim, dan Rizky Ridho yang saat ini masih memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang akan berakhir pertengahan Januari 2023 ini.

Biodata M Zaenuri

Melansir Wikipedia, M Zaenuri merupakan pemain bola profesional yang lahir pada 10 Juni 1995 dan berposisi sebagai center back di Dewa United.