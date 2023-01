Berita Persebaya Hari Ini Populer: Penjelasan Isu Alwi Slamat Gabung Persib dan Biodata M Zaenuri

SURYA.CO.ID - Berita Persebaya hari ini populer edisi Selasa (3/1/2023), mengulas penjelasan soal rumor Alwi Slamat gabung Persib dan biodata M Zaenuri.

Diwartakan sebelumnya, rumor Alwi Slamat bergabung dengan Persib Bandung beredar jelang putaran kedua Liga 1 2022.

Kapten Persebaya Surabaya itu dikabarkan jadi bidikan tiga klub Liga 1 2022, di antaranya Persib Bandung, Madura United, dan Bali United.

Kabar tersebut diketahui dari akun instagram Serdadumerahputih_1945

"Rumor!

Menjelang dibukanya jendela transfer pemain di Januari, kapten Persebaya Alwi Slamat diminati beberapa klub peserta Liga 1 diantaranya Bali United, Persib Bandung dan Madura United.

Lets see" tulis akun yang diikuti oleh 194 ribu pengikut itu

Makin ke sini, Alwi Slamat semakin dikaitkan dengan Persib Bandung.

Sementara itu, sejak Dandi Maulana pamit dari Persebaya Surabaya, sosok pengganti menjadi sorotan.

Menurut info yang beredar, pengganti Dandi Maulana adalah M Zaenuri, pemain Dewa United.

Kabar mencuat dari cuitan akun spesialis transfer dan statistik Persebaya, @Rawonstats.

"M Zaenuri reported come back with his previous club, Persebaya Surabaya. Back up for the first team? (M Zaenuri dikabarkan bakal kembali ke bekas klubnya, Persebaya Surabaya. Cadangan untuk tim utama?)" tulis RawonStats

Isu Alwi Slamat Gabung Persib

Terkait rumor Alwi Slamat bergabung dengan Persib Bandung, Manajemen Persebaya Surabaya membantahnya.