Awal Tahun Baru 2023, Harga Cabai di Kota Blitar Meroket, Tembus Rp 60 Ribu/Kg

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga cabai rawit di Kota Blitar naik tajam di awal tahun baru atau Selasa (3/1/2023).

Sekarang harga cabai rawit di Pasar Legi Kota Blitar tembus Rp 60.000 per kilogram.

Sementara, di Pasar Pon Kota Blitar, harga cabai rawit sekitar Rp 56.000 per kilogram.

"Harga cabai naik drastis menjelang Tahun Baru 2023. Harga cabai yang semula Rp 40.000 per kilogram naik menjadi Rp 55.000 per kilogram dan sekarang jadi Rp 60.000 per kilogram," kata Mahmud, pedagang Pasar Legi Kota Blitar.

Mahmud mengatakan harga cabai rawit tembus Rp 60.000 per kilogram sudah hampir tiga hari ini.

Ia memperkirakan harga cabai rawit masih bisa naik lagi kalau kondisi cuaca masih ekstrem.

"Harga cabai naik dampak cuaca ekstrem. Banyak petani cabai yang gagal panen karena cuaca ekstrem," ujarnya.

Didik, pedagang Pasar Pon Kota Blitar mengatakan harga cabai rawit di Pasar Pon sempat tembus Rp 62.000 per kilogram di awal tahun baru.

Tapi, sekarang harga cabai rawit sekitar Rp 56.000 per kilogram.

"Sebelum tahun baru harga masih Rp 48.000 per kilogram, menjelang tahun baru naik Rp 58.000 per kilogram, awal tahun baru naik lagi jadi Rp 62.000 per kilogram, dan sekarang harga Rp 56.000 per kilogram," katanya.

Menurutnya, harga cabai rawit masih fluktuatif, bisa naik lagi.

Kenaikan harga cabai rawit dipicu dampak cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini.

"Harganya masih belum stabil, perkiraan masih bisa naik lagi," ujarnya.

Kenaikan harga cabai rawit membuat pemilik warung makan di Jl Panglima Sudirman, Endro (56), ikut menaikkan harga jual makanan per porsi.

Harga makan per prosi yang biasnya Rp 12.000, sekarang naik menjadi Rp 13.000 per porsi.

"Kalau saya mending menaikkan harga jual makanan, tapi kualitas rasa tetap. Karena kalau mengurangi bumbu, khawatir pelanggan hilang," katanya.

Endro mengatakan harga cabai rawit memang naik drastis menjelang tahun baru.

Sekarang harga cabai rawit sekitar Rp 60.000 per kilogram.

"Tiap hari, warung saya butuh sekitar satu kilogram cabai untuk masak. Awal tahun ini, harganya naik drastis," ujarnya.

