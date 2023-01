Tak Kebagian Jatah Pupuk Subsidi, Ribuan Petani Tambak di Lamongan Menjerit

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Ribuan petani tambak di Lamongan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi untuk kebutuhan lahannya.

Sejak tebar benih ikan hingga berumur sekitar dua bulan ini, para petani tambak belum pernah mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Untuk membesarkan ikan tambak di Lamongan ini, prosesnya menggantungkan pupuk. Beda dengan tambak yang ada di Gresik atau di wilayah pesisir.

"Kalau petambak tidak mendapat jatah pupuk untuk musim ini, mana mungkin produksinya bisa maksimal," keluh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Sumber Mulyo Turi, Yusuf Fadeli kepada SURYA.CO.ID, Senin (2/1/2023).

Sampai umur dua bulan, kondisi ikan, utamanya bandeng, tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Besarnya ikan sangat lambat, beda ketika kebutuhan pupuk terpenuhi.

Menurut Yusuf, tidak hanya petambak di Kecamatan Turi, namun petambak di 5 kecamatan lainnya wilayah Lamongan juga merasakan hal yang sama.

Kalau petambak dipaksakan membeli pupuk non subsidi, selain keberatan soal harga, hasil panen tak akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Harga pupuk non subsidi bisa mencapai di atas Rp 300 ribu per sak.

"Bahkan karena tidak ada pupuk subsidi bagi petambak, harga pupuk non subsidi ditawarkan tidak wajar," ungkap Yusuf.

Kini, petambak melakukan pola spekulasi dengan membeli pakan ikan berbagai merek dengan harapan ikan cepat besar.

Kenyatannya, kata Yusuf, meski sudah habis banyak jenis pakan ikan dengan harga yang bervariatif, ikan tetap saja kerdil.

Dampak lain ketika ikan tidak mengalami perkembangan, bisa dipastikan para petambak hanya satu kali tebar atau panen.

"Kalau pupuk terpenuhi, biasanya bisa dua kali tebar dan dua kali panen," ungkap Yusuf.

Jatah pupuk subsidi selama ini per haktare hanya mendapat 2 kwintal, karena dihitung lahan pertanian tanam. Sementara tambak, kebutuhan pupuknya bisa tiga kali lipat dari lahan tanam.

Upaya petambak menggelar demo tahun sebelumnya, ungkap Yusuf, hanya ada solusi sesaat. Hanya pengalihan jatah pupus subsidi musim ini yang diberikan musim tebar sebelumnya.