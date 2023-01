SESAAT LAGI, Liga Inggris: Brentford vs Liverpool, Link Live Skor - Streaming, Kick-off 00.30 WIB

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-19 yang akan dimulai malam dini hari ini, Selasa (3/1/2023) - Jumat (6/1/2023).

Duel Brentford vs Liverpool menjadi pembuka jadwal matchday ke-19, malam ini pukul 00.30 WIB.

Ini menjadi satu-satunya laga matchday ke-19 hari ini. Sembilan pertandingan lain akan digelar Rabu - Kamis (Jumat dini hari WIB).

Liverpool telah bergerak mendekati posisi empat besar.

Liverpool naik ke urutan enam klasemen sementara setekah menang 2 -1 di kandang atas Leicester City akhir pekan lalu.

Pasukan Jurgen Klopp saat ini mengantongi poin 28, hanya berjarak dua poin dari Tottenham Hotspur yang berada di atasnya.

Sedang jarak dengan urutan 4 Machester United adalah empat poin.

Laga di kandang Brentford menjadi kesempatan bagi Liverpool untuk menggeser Tottenham Hotspur, sekaligus mendekati Manchester United.

Liverpool jelas lebih diunggulkan meski datang sebagai tamu.

Catatan pertemuan kedua tim menunjuukan, Brentford belum pernah bisa mengalahkan Liverpool dalam sembulan pertemuan terakhir mereka sejak tahun 1938.

Jadwal Liga Inggris matchday ke-19

Jadwal Liga Ingris matchday ke-19, duel panas Chelsea vs Mancity (AFP)

Selasa 3 JANUARI 2023

00:30 - Brentford vs Liverpool

RABU 4 JANUARI

02:45 - Arsenal vs Newcastle United

02:45 - Everton vs Brighton & Hove Albion

02:45 - Leicester City vs Fulham

03:00 - Manchester United vs AFC Bournemouth

KAMIS 5 JANUARI

02:30 - Southampton vs Nottingham Forest

02:45 - Leeds United vs West Ham United

03:00 - Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers

03:00 - Crystal Palace vs Tottenham Hotspur