Jadwal Puasa Sunnah Januari 2023, Senin Kamis dan Ayyamul Bidh Lengkap Bacaan Niat

SURYA.CO.ID - Berikut Jadwal Puasa Sunnah Januari 2023 yaitu Puasa Senin Kamis dan Puasa Ayyamul Bidh Jumadil Akhir 1444 H.

Mengerjakan Puasa Sunnah Senin Kamis dan Ayyamul Bidh sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Selain itu, Puasa Sunnah Senin Kamis dan Ayyamul Bidh masing-masing memiliki sederet keutamaan istimewa, yang sayang untuk dilewatkan.

Salah satu keutamaan Puasa Senin Kamis dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah berikut, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Artinya, “Pintu surga dibuka pada hari Senin dan kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampuni (pada hari tersebut) kecuali seseorang yang memiliki percekcokan (permusuhan) antara dirinya dan saudaranya. Nanti akan dikatakan pada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai.” (HR. Muslim no. 2565).

Sementara keutamaan mengerjakan Puasa Ayyamul Bidh adalah serupa puasa setahun.

Dari Ibnu Milhan Al Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata,“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh yaitu 13, 14 dan 15 (dari bulan Hijriyah).” Dan beliau bersabda, “Puasa ayyamul bidh itu seperti puasa setahun.” (HR. Abu Daud no. 2449 dan An Nasai no. 2434).

Berikut Jadwal Puasa Sunnah Januri 2023 dan Bacaan Niatnya lebih lengkap, melansir Kalender NU.

Puasa Sunnah Senin, 2 Januari 2023/9 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Kamis, 5 Januri 2023/12 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Pertama, 6 Januari 2023/13 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Kedua, 7 Januari 2023/14 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Ketiga, 8 Januari 2023/15 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Senin, 9 Januari 2023/16 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Kamis, 12 Januari 2023/19 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Senin, 16 Januari 2023/23 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Kamis, 19 Januari 2023/26 Jumadil Akhir 1444 H Puasa Sunnah Senin, 23 Januari 2023/1 Rajab 1444 H Puasa Sunnah Kamis, 26 Januari 2023/4 Rajab 1444 H Puasa Sunnah Senin, 30 Januari 2023/8 Rajab

Niat Puasa Senin

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ اْلاِثْنَيْنِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi taa'ala

"Saya niat puasa sunnah hari Senin, sunnah karena Allah Taala."

Niat Puasa Kamis

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى