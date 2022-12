Pertamina Tanjung Wangi Tanam 1000 Bibit Cemara di Kaki Gunung Ijen Banyuwangi

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Integrated Terminal Banyuwangi tanam 1000 bibit cemara di kaki Gunung Ijen.

Kegiatan bertema Gerakan Penanaman Seribu (Rana Sewu) bibit pohon jenis cemara gunung (Casuarina Junghuhniana) tersebut dilakukan bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah V Banyuwangi dan Himpunan Pemandu Wisata Khusus Wisata Ijen (HPKWI).

Muhammad Naufal Aditya Fahmi, Supervisor HSSE mewakili Integrated Terminal Manager Tanjung Wangi, mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan lahan Taman Wisata Alam (TWA) Ijen.

"Juga sebagai aksi nyata untuk melakukan pemulihan lahan di kaki gunung ijen yang pernah terjadi kebakaran lahan sebesar 600 hektare," kata Naufal, Jumat (30/12/2022).

Kerja sama yang dilakukan Pertamina Integrated Terminal Tanjung Wangi bersama BKSDA Banyuwangi itu juga sebagai bentuk komitmen keberlanjutan Pertamina dalam merespon isu lingkungan, termasuk sebagai upaya menjaga keanekaragaman hayati yang ditujukan untuk melestarikan kekayaan flora dan fauna di Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melaksanakan program CSR Pertamina Hijau dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selaras dengan komitmen keberlanjutan Pertamina dalam merespon isu lingkungan," ungkap Naufal.

Sebagaimana diketahui bahwa pada 2019 lalu, TWA Ijen mengalami Kebakaran Hutan dan dalam pemulihannya membutuhkan penanaman kembali yang sesuai dengan tanaman asli yang hidup di Kaki Gunung Ijen.

"Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya pelestarian lingkungan”, harap Naufal.

Selaras dengan hal tersebut, Kepala Seksi Konservasi Wilayah V BKSDA Banyuwangi, Purwantono, menambahkan, bahwa kegiatan ini dapat memberi manfaat nyata pada ekosistem setempat.

“Saya, mewakili Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mengapresiasi kegiatan Rana Sewu yang telah dilakukan ini melalui gerakan penanaman seribu pohon jenis cemara gunung (Casuarina Junghuhniana) sebagai bentuk kontribusi nyata PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Tanjung Wangi dalam rangka turut melestarikan kawasan TWA Ijen berikut keanekaragaman hayatinya," terang Purwantono.

Meskipun baru seribu bibit yang ditanam, diharapkan mampu mendukung program KLHK Folu Net Sink 2030 yang merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Bentuk kegiatannya partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat setempat para pelaku wisata kawah ijen, khususnya yang terhimpun dalam HPKWI (Himpunan Pemandu Wisata Khusus Wisata Ijen).

"Kami atas nama BBKSDA Jawa Timur menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pertamina atas peranan dan kontribusinya kepada kawasan konservasi TWA Kawah Ijen melalui penanaman pohon jenis cemara gunung. Mudah-mudahan bibit yang ditanam pada hari ini dapat tumbuh dan berkembang sehingga memberi manfaat nyata pada ekosistem setempat, serta kedepan dapat terjalin kerjasama yang lebih baik guna mendukung kelestarian kawasan konservasi TWA Kawah Ijen berikut keanekragaman hayatinya”, beber Purwantono.

Area Manager Communication Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani, menambahkan pelaksanaan program CSR Pertamina sejalan dengan penerapan Environment, Social & Governance (ESG) dan Sustainability Development Goals (SDGs).

Pertamina selalu berupaya seimbang dalam menjalankan bisnis perusahaan.

Demi menjaga kesinambungan bisnis perusahaan, Pertamina juga berupaya mengembangkan program CSR terutama di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Program penanaman pohon ini sudah menjadi rangkaian kegiatan Pertamina Hijau yang sudah rutin dilaksanakan Pertamina dalam komitmen menjaga keanekaragaman hayati terutama di sekitar wilayah operasional perusahaan. Semoga dengan adanya kerjasama yang sudah terjalin ini antara perusahaan, pemerintah, lembaga dan masyarakat sekitar dapat segera mewujudkan Forestry and Other Land Uses (Folu) Net Sink 2030 yang akan membawa Indonesia menuju capaian komitmen kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030," pungkas Deden.