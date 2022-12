Kepala BPPKAD Ponorogo Pensiun, Bupati Sugiri Sancoko Segera Lelang Jabatan Secara Terbuka

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo, Winarko Arief Tjahjono purna tugas per 31 Desember 2022.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pun harus segera mengisi kekosongan kursi Kepala BPPKAD Ponorogo.

Pasalnya BPPKAD terbilang sangat vital, sebab menyangkut kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sudah-sudah kami siapkan Plt (pelaksanaan tugas) pengganti Pak Wins (Winarko Arief Tjahjono) yang sudah bertugas selama 32 tahun di pemerintahan,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Jumat (30/12/2033).

Setelahnya, kata dia, akan melakukan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama ( JPTP) atau lelang jabatan secara terbuka.

Khusus untuk jabatan BPPKAD, pria yang akrab disapa Kang Giri ini mengaku tidak mau membeli kucing dalam karung.

"Saya mau the right man on the right place, jadi sesuai dengan kemampuannya," terangnya.

Menurutnya, tahun depan juga ada kepala dinas yang pensiun. Yaitu Endang Retno Wulandari, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

"Yang kosong sementara kita isi plt. tapi nanti juga kami gelar JPTP," tandas Sugiri

Sementara itu, Kepala BPPAKD, Winarko Arief menyebut bahwa idealnya penerusnya berasal dari internal BPPKAD. Mengingat seluruh personel telah menguasai bidangnya masing-masing dan belum pernah diotak-atik. Pun hal itu menjadi bagian dari regenerasi.

“Prinsip saya tidak sekedar memimpin, tapi juga ngemong dan menularkan ilmu baik melalui lisan maupun tindakan,” pungkasnya.