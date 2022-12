Jadwal Liga Inggris, 31 Des - 1 Januari, Live SCTV - MOJI : DIni Hari Ini Liverpool vs Leicester

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-18 yang akan berlangsung mulai Jumat - Minggu atau Sabtu (31/12/2022) dini hari ini.

Liga Inggris matchday ke-18 sudah dimulai Jumat (30/12/2022) waktu setempat atau Sabtu dini pukul 02.00 WIB.

Ada dua pertandingan yang digelar malam dini hari ini. Terdiri West Ham United (WU) vs Brentford pukul 02.45 WIB dan Liverpool vs Leicetser City pukul 03.00 WIB.

Khusus Liverpool vs Leicester City bisa disaksikan dalam tayangan LIVE SCTV puku 03.00 WIB.

Jadwal Liga Inggris, Liverpool vs Leicester City malam dini hari ini, Sabtu (31/12/2022) bisa disaksikan dalam tayangan LIVE SCTV puku 03.00 WIB (AFP)

Enam Laga di malam pergantian tahun

Di malam pergantian tahun, Sabtu (31/12/2022) Liga Inggris akan menyajikan enam pertandingan, mulai pukul 19.30 WIB hingga dini hari Minggu (1/1/2023).

Diantaranya adalah Manchester United yang akan berlaga di kandang Wolverhamton pukul 19.30 WIB.

Sedang rival sekota MU, Manchester City akan bermain di kandang Etihad Stadium menjamu Everton pukul 22.00 WIB.

Baca juga: Liga Inggris: Spurs Ditahan Brentford 2-2, Peluang MU Masuk 4 Besar, Live SCTV Rabu: MU vs Forest

Selanjutnya tim promosi yang sedang naik daun Fulham akan menjadi tuan rumah dalam duel menjamu Southampton, juga pukul 22.00 WIB.

Berlanjut tim pengeran Arab Saudi, Pangeran Mohamed bin Salman, Newcastle United.

Tim yang kini bertengger di urutan ketiga klasemen akan menjalani duel kandang menjamu Leeds United pukul 22.00 WIB.



Siaran langsung Liga Inggris

Siaran langsung Liga Inggris matchday ke-18 bisa disaksikan dan diikuti di sejumlah saluran ini:

1. Vidio.com: menyiarkan semua pertandingan liga Inggris secara livestreaming (paket berlangganan)

2. SCTV dan MOJI;

Sejumlah pertandingan pilihan akan disiarkan langsung secara gratis dalam tayangan LIVE SCTV dan MOJI.

Jadwal siaran tersedia di bagian bawah.

3. Live Report

Laporan langsung (Live report), detik per detik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com atau google.livescore.com

Baca juga: Liga Inggris: Chelsea Makin Dekat Boyong Bintang West Ham, Declan Rice



Jadwal siaran langsung Liga Inggris Matchday ke-18

SABTU 31 DESEMBER 2022

02:45 - West Ham United vs Brentford

03:00 - Liverpool vs Leicester City (Live SCTV)

19:30 - Wolverhampton Wanderers vs Manchester United

22:00 - AFC Bournemouth vs Crystal Palace

22:00 - Fulham vs Southampton

22:00 - Manchester City vs Everton

22:00 - Newcastle United vs Leeds United (MOJI TV)

MINGGU 1 JANUARI 2023

00:30 - Brighton & Hove Albion vs Arsenal

21:00 - Tottenham Hotspur vs Aston Villa (MOJI)

23:30 - Nottingham Forest vs Chelsea (LIVE SCTV)