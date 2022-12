Dindik Jatim Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Honor GTT/PTT Selama Setahun Penuh di 2023

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menganggarkan honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) jenjang SMA/SMK hingga Rp 200 miliar untuk tahun anggaran 2023.

Besaran anggaran ini untuk kebutuhan 17.176 GTT/PTT, dengan rincian 7.598 GTT dan 9.578 PTT.

Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, menuturkan alokasi untuk honor GTT/PTT tetap dianggarkan di tahun 2023, meskipun di tahun ini (2022) sempat terkendala pada keterlambatan pencairan selama enam bulan.

Keterlambatan itu, dikatakan Wahid karena keterbatasan anggaran yang ada.

Ketersediaan dan kebutuhan anggaran yang disediakan di APBD murni 2022 hanya untuk lima bulan, yakni dari bulan Januari hingga Mei Tahun 2022.

Kekurangan anggaran tersebut kemudian dipenuhi dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022.

"Tidak ada yang perlu dievaluasi (keterlambatan honor GTT/PTT enam bulan). Karena pelaksanaan itu disalurkan sesuai by name by dress. Kekurangan honorarium enam bulan bukan disengaja. Tetapi karena keterbatasan anggaran pada APBD Murni Tahun 2022, sehingga untuk bulan Juni sampai Desember 2022 baru dapat dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2033" tegasnya, Kamis (28/12/2022).

Sementara untuk tahun 2023, Wahid menegaskan honorarium GTT/PTT sudah dianggarkan untuk 12 bulan.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi menilai manajemen di Dinas Pendidikan (Dindik) banyak yang harus dibenahi.

Karena honorarium merupakan urusan kebutuhan wajib yang berkaitan dengan hajat hidup orang.

"Mereka (tenaga pendidik) guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) ini kan manusia, bukan robot. Jadi, memang banyak yang harus dibenahi manajemen Dindik Jatim ini," kata Mathur.

Pihaknya pun mengharapkan di tahun 2023 gaji GTT-PTT bisa disalurkan setiap bulan, bukan per triwulan apalagi per semester.

"Ya, semoga 2023 mendatang gajinya disalurkan setiap bulannya," pintanya.