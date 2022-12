Biodata Gabrielle Sahabat Tiara Andini yang Lolos Indonesian Idol 2022, Suara Tak Kalah Memukau

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Gabrielle Happy, peserta Indonesian Idol 2022 yang ternyata sahabat Tiara Andini.

Biodata Gabirelle Happy diburu setelah dirinya mengikuti audisi Indonesian Idol 2022 yang tayang Senin (26/12/2022).

Saat audisi, Gabrielle mengaku berasal dari Jember, Jawa Timur.

Ia juga mengaku bahwa mengenal Juara 2 Indonesian Idol 2019, Tiara Andini.

Bahkan, sudah bersahabat sejak lama.

Anang Hermansyah, yang saat itu duduk di kursi juri Indonesian Idol 2022, justru tidak memercayai cerita Gabrielle.

"Iya, kebetulan (Tiara Andini) sahabat aku. Makanya ikut Indonesian Idol terinspirasi dari sahabat aku. (Ikut kompetisi) Keinginan aku sendiri," ujar Gabrielle Happy.

Anang malah diminta Bunga Citra Lestari (BCL) untuk menelpon Tiara Andini.

"Yakin kamu sahabat Tiara? Nanti (saya tanya), nyanyi dulu deh," ujar Anang Hermansyah.

Gabrielle Happy kemudian menyanyikan dua lagu 'Just The Two of Us' dan 'Kisah Sempurna'.

Anang tersenyum puas melihat penampilan Happy menyayikan dua lagu tersebut.

Bunga Citra Lestari juga memuji suara Gabrielle Happy serupa dengan Marion Jola yang memiliki suara khas serak-serak basah.

"Tapi benar sahabat? Aku telepon Tiara ya," ujar Anang lalu mengeluarkan ponselnya.

"Tiara, ini ada temanmu namanya Gabrielle Happy," tanya Anang Hermansyah kepada Tiara Andini melalui saluran telepon.