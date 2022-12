Jadwal Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Bulan Jumadil Akhir 1444 H

SURYA.CO.ID - Berikut Jadwal Puasa Sunnah Ayyamul Bidh tanggal 13, 14, 15 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah.

Puasa Ayyamul Bidh adalah Puasa Sunnah tiga hari, yang dikerjakan setiap pertengahan Bulan Hijriyah.

Umat Islam sangat dianjurkan mengerjakan Puasa Ayyamul Bidh sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut.

Dari Ibnu Milhan Al Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh yaitu 13, 14 dan 15 (dari bulan Hijriyah).” Dan beliau bersabda, “Puasa ayyamul bidh itu seperti puasa setahun.” (HR. Abu Daud no. 2449 dan An Nasai no. 2434).

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Januari 2023

Nahdlatul Ulama (NU) mengabarkan, berdasarkan hasil rukyatul hilal, saat ini umat Islam memasuki Bulan Jumadil Akhir 1444 H sejak Minggu, 25 Desember 2022.

Itu artinya, jadwal Puasa Ayyamul Bidh yang dilaksanakan pertengahan Bulan Jumadil Akhir, jatuh pada bulan Januari 2023.

Bacaan Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ اَيَّامَ اْلبِيْضِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shouma ghadin ayyamal bidhi sunnatan lillahi ta'ala

“Saya niat puasa pada hari-hari putih , sunnah karena Allah ta’ala."

Bagi umat Islam yang masih memiliki utang Puasa Ramadan, maka wajib terlebih dahulu mengerjakan Puasa Qadha Ramadan.

Atau, diperbolehkan mengerjakan Puasa Qadha Ramadan di hari Puasa Ayyamul Bidh untuk mendapatkan dua keutamaannya sekaligus.

Niat Puasa Qadha Ramadan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءٍ فَرْضَ رَمَضَانً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu Shouma Ghodin 'an qadaa'in fardho ramadhoona lillahi ta'alaa

Artinya :

"Saya niat puasa esok hari karena mengganti fardhu Ramadan karena Allah Ta'ala".