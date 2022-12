UPDATE Transfer Persebaya: Tak Cuma Ardi Idrus, Irfan Jaya Juga Dirumorkan Gabung Bajul Ijo

SURYA.co.id, - Berikut Update Transfer Persebaya Surabaya, tak cuma Ardi Idrus, Irfan Jaya juga dikabarkan bakal merapat ke Bajul Ijo.

Bursa transfer tengah musim bakal dibuka.

Persebaya tak mau ketinggalan untuk memperbaiki skuadnya demi bisa mendapatkan hasil positif di putaran kedua.

Sebelumnya, nama penggawa Bali United Ardi Idrus santer dikabarkan bakal memperkuat Persebaya Surabaya.

Tetapi tak cuma Ardi Idrus, pemain Serdadu Tridatu lainnya juga dirumorkan bakal merapat ke tim yang bermarkas di Gelora Bung Tomo.

Irfan Jaya saat merayakan gelar juara bersama Bali United (Instagram: irfanjayaij41)

Satu pemain itu adalah Irfan Jaya.

Rumor Irfan Jaya merapat ke Bajul Ijo itu diketahui dari akun twitter spesialis statistik dan transfer Persebaya, StatsRawon.

"Persebaya are now rumored on Irfan Jaya. The Indonesian international is expected to join his former club from Bali United with loan spell until end of season."

(Persebaya kini diromrkan dengan Irfan Jaya. Pemain Timnas Indonesia itu diharapkan bakal gabung dengan mantan klubnya dari Bali United sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim) tulis StatsRawon.

Ya, nama Irfan Jaya tentu tak asing bagi pendukung Persebaya Surabaya.

Rizky Ridho saat melakukan tekel pada Irfan Jaya pada laga Persebaya vs Bali United (Tribunnews.com)

Ini karena pemain berusia 26 tahun itu sempat menjadi penyerang andalan Persebaya di tahun 2018-2020 silam.

Dari tiga musim berseragam Bajul Ijo, Irfan Jaya mencatatkan 60 penampilan, 18 gol dan 11 assist.

Rumor baliknya Irfan Jaya diperkuat dengan kurangnya menit bermain yang didapatkan oleh Irfan Jaya di Bali United.

Bergabung sejak pertengahan musim lalu, 23 penampilan (840 menit) dan mencatatkan 3 gol dan 3 assist