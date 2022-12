Liga Inggris 26 - 29 DES, SCTV: Villa vs Liverpool, Arsenal vs WU, Chelsea vs Bourne, MU vs Forest

SURYA.co.id I Berikut jadwal lanjutan Liga Inggris 2022/2023 yang akan diputar di hari libur hari Natal atau Boxing Day, 26 Desember - 29 Desember untuk laga matchday ke-17.

Dua hari kemudian, akan dilanjutkan dengan matchday ke-18, pada Sabtu - Minggu (31 Desember 2022 - 1 Januari 2023).

Lanjutan Liga Inggris pekan ke-17, Senin (26/12/2022) besok akan dimulai pukul 19.30 WIB dengan menyuguhkan duel tim papan atas klasemen Tottenham Hotspur di kandang Brentford.

Selanjutnya pukul 22.00 WIB akan digelar empat pertandingan secara bersamaan. Terdiri Crystal Palace vs Fulham, Everton vs Wolverhampton Wanderers, Leicester City vs Newcastle United, dan Southampton vs Brighton & Hove Albion.

Berlanjuta lepas tengah malam (Selasa, 27/12/2022 dini hari), akan berlangsung dua laga laga seru. Pukul 00.00, Aston Villa vs Liverpool dan pukul 03:00 WIB - Arsenal vs West Ham United.

Baca juga: Kejutan Liga Spanyol - Liga Inggris: MU Buang De Gea, Sudah Terlalu Tua, Atletico Malah Ngebet

Baca juga: Liga Inggris: Ziyech Moncer di Qatar, Bakal Masuk Starting XI Chelsea? Potter Bilang: Sabar Dulu

Jadwal Liga Inggris, Chelsea vs Bournemouth di matchday ke-17, Rabu (28/12/2022). Pemain Chelsea, Hakim Ziyech merayakan gol spektakulernya pada laga Chelsea vs Tottenham di Liga Inggris, Senin (24/1/2022) (AFP/Justin Tallis)

Di mana menonton siaran langsung Boxing Day Liga Inggris?

1. TV Online vidio.com

Vidio.com akan menayangkan semua pertandingan Liga Inggris Live Streaming Vidio.com. Siaran bisa disaksikan dengan paket berlangganan.

2. SCTV - Seperti biasa, SCTV akan menayangkan siaran langsung sejumlah pertandingan pilihan dari Liga Inggris.

3. LIVE REPORT Livescore.com - melaporkan pertandingan secara live, detik perdetik pertandingan secara graris.



SCTV pekan ini di matchday ke-17 kemungkinan akan menayangkan empat pertandingan:

SELASA 27 DESEMBER 2022

00:30 - Aston Villa vs Liverpool

03:00 - Arsenal vs West Ham United

RABU 28 Desember 2022

00.30 - Chelsea vs AFC Bournemouth

03:00 - Manchester United vs Nottingham Forest

*Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.



Ulasan: Arsenal kokoh pimpin klasemen