Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Chelsea vs Bournemouth, Man United vs Nottingham

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga Inggris pekan ini, ada Chelsea vs Bournemouth, Arsenal vs West Ham hingga Aston Villa vs Liverpool.

Laga Liga Inggris bakal kembali bergulir usai jeda Piala Dunia 2022.

Pertandingan pembuka bakal digelar pada Senin (26/12) malam.

Tottenham Hotspurs bakal bertandang ke markas Brentford.

Sementara itu, Chelsea bakal menghadapi tim promosi yaitu Bournemouth.

Pemuncak klasemen sementara Arsenal bakal menghadapi tantangan dari West Ham.

Aksi Edouard Mendy di Laga Liga inggris Newcastle vs Chelsea, Minggu (13/11) (AFP)

Sedangkan Man United baru akan bermain melawan tim promosi Nottingham Forrest,

Manajer Man United, Erik Ten Hag kembali menunjukkan kedisiplinannya.

Ia meminta sang jawara Piala Dunia 2022 yaitu Lisandro Martinez untuk segera kembali ke Inggris.

Melansir BolaSport.com, Lisandro Martinez saat ini masih belum kembali berlatih bersama Manchester United.

Sang bek tengah langsung pulang ke Argentina usai menjadi bagian dari tim juara Piala Dunia 2022.

Martinez mengikuti serangkaian selebrasi dan parade trofi Piala Dunia di negara asalnya.

Sementara itu, Manchester United sudah mulai melakoni kompetisi seperti biasa.

Pasukan Erik ten Hag menghadapi Burnley pada babak 16 besar Piala Liga Inggris di Stadion Old Trafford pada Kamis (22/12/2022).