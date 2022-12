V BTS Rilis Lagu Cover untuk Kado Natal ARMY, Nama Berkasnya Bikin Fans Salah Fokus

SURYA.CO.ID - Perayaan Natal di Korea Selatan sekaligus sebagai penanda datangnya waktu liburan bagi masyarakatnya. Tak terkecuali para idol KPop.

Meski tak semua dari mereka merayakan Natal, namun beberapa idol KPop biasanya akan memberikan hadiah pada penggemarnya. Salah satunya berupa perilisan single atau menyanyikan ulang lagu.

Hal itu pun dilakukan oleh V BTS, Sabtu (24/12/2022) tengah malam.

V BTS diketahui merilis cover lagu berjudul "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" di akun soundcloud resmi BTS.

Perilisan itu cukup mengejutkan penggemar, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda dati V BTS bakal merilis lagu.

Dalam cover tersebut, V BTS menampilkan deep voice yang dia miliki dan seirama dengan alunan instrumen jazz. Sehingga lagu tersebut tampak cocok dengan tipe suaranya.

Cover lagu V BTS bisa didengarkan di sini.

Selain itu, penggemar juga dibuat salah fokus dengan nama file dari lagu tersebut.

V BTS menamai file tersebut dengan "Happy holidays ARMY" seolah memang lagu tersebut dipersembahkan kepada fans untuk menyambut musim liburan.

Selain itu, V BTS juga merilis video di mana lagu tersebut direkam. Tak sendiri, pada akhir rekaman Yeontan, peliharaan V BTS, juga ikut muncul dan menghibur penggemar.

V BTS Tuai Pujian dalam Proyek Majalah Vogue

Tampan, berbakat, dan kreatif. Bisa jadi tiga kata itulah yang tepat untuk menggambarkan Kim Taehyung atau yang biasa dikenal sebagai V BTS.

Pria muda kelahiran 30 Desember 1995 itu baru-baru ini didapuk sebagai model untuk sampul Majalah Vogue Korea.

Tak hanya ngejob sebagai model, rupanya V BTS juga mengikuti proses kreatif di balik pemotretan sampul Majalah Vogue Korea.