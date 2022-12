Piala Liga Inggris Carabao Cup: Rekap Hasil, Jadwal Perempat Final, Mancity - MU Enteng ke Semifinal

SURYA.co.id I Berikut hasil drawing dan jadwal perempat final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2022/2023.

Juara bertahan Liverpool telah tersingkir oleh Manchester City (Mancity) dalam duel babak 16 besar di kandang Citizen, Etihad Stadium, Jumat (23/12/2022) dini hari tadi.

Dengan tersingkirnya Liverpool, praktis tinggal dua raksasa yang tersisa, yaitu Manchester City dan rival sekotanya, Manchester United (MU), plus kuda hitam Newcastle United (NU FC).

Manchester United lolos ke perempat final setelah mengalahkan Burnley, tim Championshi (kasta kedua liga Inggris). Bermain di Old Trafford, pasukan Erik ten Hag menang 2 - 0 melalui Cristian Eriksen dan Marcus Rashford.

Sedang Newcastle United, melangkah ke perempat final usai menekuk Bournemouth dengan skor tipis 1 - 0.

Newcastle United menjadi kuda hitam menuju kampiun Carabao Cup 2022/2023.

Performa The Magpies meningkat luar biasa di musim ini usai berpindah tangan menjadi miliki Konsorsium Arab Saudi pimpinan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohamed bin Salman (MBS).

Putra Mahkota Kerajaan Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) (bolosport)



Dari hasil drawing, kans Mancity dan Manchester lolos ke semifinal sangat terbuka.

Manchester United paling bergembira. Hasil drawing babak perempat final mempertemukannya dengan tim paling lemah, Charlton Athletic yang merupakan tim dari liga kasta ketiga Inggris.

Secara akal sehat, pasukan Erik ten Hag tidak akan kesulitan mengatasinya. Dengan materi pemain bintang, MU mestinya bisa menang besar.

Charlton Athletic lolos ke perempat final dengan perjuangan keras. Bermain di kandang sendiri, mereka menahan Brighton tanpa gol. Kemenangan kemudian ditentukan lewat adu pinalti, yang berakhir 4 - 3 untuk tuan rumah.

Manchester City yang mengalahkan Liverpool secara dramatis dengan skor 3 - 2, selanjutnya akan bertemu Southampton.

Secara materi pemain, Mancity dengan mesin gol Erling Haaland jelas lebih diunggulkan. Satu yang paling diwaspadai adalah kebangkitan Southampton karena bermain di depan pendukungnya.

Sementara Newcastle United di babak perempat final akan bertemu Leicester City, klub papan bawah Liga Inggris. Newcastle lebih diuntungkan dengan menjadi tuan rumah.

Berikut Jadwal Perempat Final Piala Carabao Cup

11 JANUARI 2023

02:45 - Manchester United vs Charlton Athletic

02:45 - Newcastle United vs Leicester City

02:45 - Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers

02:45 - Southampton vs Manchester City



Rekap Hasil Babak 16 Besar Carabao Cup

Manchester City 3 - 2 Liverpool

Manchester United 2 - 0 Burnley

Blackburn Rovers 1 - 4 Nottingham Forest

Charlton Athletic 0 - 0 Brighton & Hove Albion (pen 4 - 3)

Milton Keynes Dons 0 - 3 Leicester City

Newcastle United 1 - 0 AFC Bournemouth

Southampton 2 - 1 Lincoln City

Wolverhampton 2 - 0 Gillingham

Sumber: Livescore.com.