Liga Spanyol Dimulai 29 Desember, Simak Jadwal, Klasemen - Top Skor, Link Live Skor - Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal lanjutan Liga Spanyol Laliga 2022/2023 pasca jeda Piala Dunia 2022.

Liga Spanyol Laliga akan diputar kembali, dengan memainkan matchday ke-15 pada 29 Desember 2022.

Barcelona dan Real Madrid menjadi tim yang akan melanjutkan edisi sikut-sikutan di puncak klasemen.

Saat Laliga ditutup untuk jeda kompetisi pada matchday ke-14, Barcelona sukses mengambil alih klasemen dari Real Madrid.

Jarak keduanya cuma dua poin. Barcelona 35 poin, sedang seteru abadinya Real Madrid, dengan 37.

Di laga pertama pasca-jeda Piala Dunia, Real Madrid akan menjalani laga tandang di kandang Real Valladolid.

Secara materi, Real Madrid akan bisa mengatasi perlawanan Valladolid.

Tetapi hasil buruk berpotensi terjadi jika Madrid tidak hati-hati. Real Valladolid yang saat ini nangkring di urutan 12 memiliki semangat tinggi saat bermain di depan pendukungnya. Statistik menunjukkan, musim ini Real Valladolid baru dua kali kalah di kandang dalam tujuh pertandingan.

Baca juga: Liga Spanyol - Inggris: Madrid, Barca, Liverpool dan NU Semua Ngacir Lihat Bandrol Enzo Fernandez

BINTNG PIALA DUNIA - Gelandang Luka Modric siap beraksi lagi untuk Real Madrid usai membintangi Timnas Krosia dengan menjadi juara ketiga Piala Dunia Qatar 2022. (AFP)

Sementara Barcelona akan menjalani duel derby Catalan melawan Espanyol.

Barcelona diuntungkan dengan menjadi tuan rumah.

Pasukan Xavi Hernandez berpeluang besar memetik kemenangan. Data statistik Livescore.com memperlihatkan, Barcelona belum pernah di kandang.

Sepanjang musim ini, Barcelona juga baru sekali kalah. Satu-satunya kekalahan terjadi dalam Elclasico di kandang Real Madrid dengan skor 3 -2.

Akan Espanyol mampu menjadi tim pertama yang mengalahkan Barcelona di markasnya?, tunggu saja tanggal mainnya, 31 Desember 2022, tepat di pergantian tahun.

Baca juga: Liga Spanyol: Ini Bintang Piala Dunia Incaran Barcelona

Striker Barcelona Robert Lewandowski (AFP)

>>>>>>>LINK Live streaming Liga Spanyol

>>>>>>Link Live Skor

Berikut Ini Jadwal Liga Spanyol Pekan 15.

Kamis, 29 Desember 2022

23.00 WIB - Girona vs Rayo Vallecano

Jumat, 30 Desember 2022

01.15 WIB - Real Betis vs Athletic Bilbao

03.30 WIB - Atletico Madrid vs Elche

23.00 WIB - Getafe vs Mallorca