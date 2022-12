Hidupkan Bandara Notohadinegoro, Pejabat Pemkab Jember Diminta Naik Pesawat Saat ke Surabaya

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mencoba kembali menghidupkan Bandara Notohadinegoro dengan mendatangkan pesawat Brand New Cessna Grand Caravan Ex From USA, Kamis (22/12/2022)

Meskipun sudah ada promo harga tiket murah, Pemkab Jember juga tetap khawatir pesawat milik maskapai Dimonim Air ini sepi penumpang selama masa percobaan.

Bupati Jember, Hendy Siswanto mengaku akan menyuplai penumpang untuk mengantisipasi jika terjadi sepi orderan transportasi udara tersebut.

Menurutnya, penumpang tersebut adalah para pejabat di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember sendiri yang ingin pergi ke Surabaya.

"Kerja sama kami dengan PT Amaya, kami akan backup dengan teman-teman OPD. Karena biasanya kami naik mobil ke Surabaya ongkosnya Rp 650 ribu hingga Rp 800 ribu," kata Bupati Hendy usia turun dari pesawat di Bandara Notohadinegoro, Desa Wirowingso, Kecamatan Ajung, Jember.

Oleh kerenanya, lanjut Hendy, Pemkab Jember telah menyediakan ongkos bagi pejabat naik trasportasi udara, yang melakukan perjalanan ke Surabaya.

"Teman-teman kami yang ke Surabaya, kami siapkan untuk naik pesawat, tanpa perlu biaya hotel lagi, justru itu lebih efesien," pungkasnya.

Sekilas info, harga tiket pesawat bermuatan 12 penumpang ini sekitar Rp 1.250.000 untuk kelas reguler.

Sementara promo untuk peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember ke-94, harga tiket Rp 650. 000 yang akan dibuka pada tanggal 2 Januari 2023.