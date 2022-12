SESAAT LAGI, Live Steaming MU vs Burley, Live Streaming Carabao Cup Inggris, Pukul 03.00 WIB

Harry Maguire akan menjadi andalan MU vs Burnley di Piala Carabao Cup 2022

SURYA.co.id I Sesaat lagi, Manchester United (MU) akan bentrok meladeni tamunya Burnley di ajang Carabao Cup 2022/2023, Kamis (22/12/2022) dini hari ini pukul 03.00 WIB.

Duel MU vs Burnley bisa disaksikan Live Streaming Mola TV. Sedang Live Report, laporan detik perdetik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com.

Manchester United jelas lebih diunggulkan. Selain bermain di kandang, MU menunjukkan performa meningkat sebelum jeda Piala Dunia 2022 lalu. Di Liga Primer, MU sudah merangsek ke urutan lima klasemen sementara.

Masalahnya, apakah performa MU masih terjaga selama libur kompetisi selama satu bulan. Sejumlah pemainnya juga belum genap sepekan balik dari Piala Dunia.

Baca juga: Liga Inggris: Mudryk Dibandrol Rp 825 Miliar, Arsenal Minta Diskon, Shakhtar Donetsk Malah Menaikkan



Meski demikian, MU tetap unggul kelas dibanding Burnley, tim yang kini bermain di Championship, liga kasta kedua Inggris setelah terdegradasi musim lalu.

Satu-satunya ancaman MU adalah perforna Burnley yang sangat baik di Championship dengan nangkring di puncak klasemen.

Baca juga: LIGA INGGRIS: Sosok Christopher Vivell, Direktur Baru Chelsea

Kondisi Tim

Manchester United telah memanasi mesin saat jeda piala Piala Dunia di Spanyol dalam uji persahabtan melawan Cadiz dan Real Betis.

Tentu saja, sederet pemain utama tidak turut ambil bagian karena sedang mengikuti Piala Dunia. Mulai Marcus Rashford (Timnas Inggris), Casemiro (Timnas Brazil), Bruno Fernandez (Timnas Portugal), Lisandro Martinez (Argentina) dan Raphael Varane (Brazil), dll.

MU yang sudah lama puasa gelar bersemangat menyambut Carabao Cup.

MU Lima kali menjadi juara Piala Carabao Cup. Terakhir di tahun 2017 dengan mengalahkan Southampton.

MU kemungkinan belum bisa menurunkan skuad utamanya. Terutama para pemain yang terlibat dalam Piala Dunioa.

Baca juga: LIGA INGGRIS: Ini Tiga Bintang Baru Liverpool dari Piala Dunia



Prediksi Susunan Pemain

Manchester United:

De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia; McTominay, Eriksen; Elanga, Van de Beek, Garnacho; Anthony Martial

Burnley:

Peacock-Farrell; Taylor, Harwood-Bellis, Beyer, Maatsen; Cullen, Bastian; Manuel, Brownhill, Churlinov; Barnes

>>>>>>>>LINK LIVE STREAMING MU vs Burnley

Jadwal Piala Carabao Cup

KAMIS 22 DESEMBER

02:45 - Blackburn Rovers vs Nottingham Forest

02:45 - Charlton Athletic vs Brighton & Hove Albion

03:00 - Manchester United vs Burnley

JUMAT 23 DESEMBER

03:00 - Manchester City vs Liverpool