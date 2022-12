50 Ucapan Natal 2022 Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok Dibagikan via WhatsApp Saat 25 Desember

SURYA.CO.ID - Berikut 50 ucapan Natal 2022 dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Anda bisa mengirimkan referensi ucapan Natal 2022 kepada kolega, sahabat, ataupun keluarga tercinta.

Ucapan Natal 2022 cocok dikirimkan via WhatsApp, bisa juga dijadikan status.

Meski sederhana, namun memberikan ucapan selamat Natal menjadi sesuatu yang berarti.

Anda bisa menulisnya baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia.

Melansir Kompas.com dan TribunJabar.id, berikut 50 ucapan Natal 2022 yang cocok dikirimkan via WhatsApp.

1. Semoga damai menjadi hadiah Anda saat Natal dan berkat Anda sepanjang tahun!

May Peace be your gift at Christmas and your blessing all year through!

2. Luangkan waktu selama kesibukan liburan untuk menikmati hal-hal dalam hidup yang benar-benar penting. Nikmati saat-saat tenang yang dihabiskan bersama teman dan orang terkasih, dan semoga keajaiban Natal mengelilingi Anda sepanjang musim liburan.

Take time during the rush of the holidays to enjoy the things in life that really matter. Take in the serene moments spent with friends and loved ones, and may the wonder of Christmas surround you throughout the holiday season.

3. Natal adalah untuk pengampunan, cinta, dan menghargai mereka yang seharusnya kita hargai. Sahabat: tahun ini ketahuilah bahwa kepedulianku padamu tidak bersyarat. Selamat natal.

Christmas is for forgiveness, love, and cherishing those we are meant to cherish. Best friend: this year know that my caring for you is unconditional. Merry Christmas.

4. Selamat Natal untuk sahabatku, orang yang menerima semua kesalahanku dan tetap mencintaiku. Oh dan selamat tahun baru juga.

Merry Christmas to my best friend, the person who puts up with all my faults and loves me anyway. Oh and happy new year too.