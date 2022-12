Promo Harga Tiket Pesawat Murah di Bandara Notohadinegoro Jember Minim Sosialisasi

SURYA.CO.ID, JEMBER - Gebyar Promosi harga Tiket pesawat murah perjalanan Jember-Surabaya Pulang Pergi (PP) jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Jember ke-94 terkesan minim.

Promo harga tiket pesawat tersebut, belum terpasang di papan informasi Bandara Notohadinegoro di Desa Wirowongso, Jember Jawa Timur, Rabu (21/12/2022)

Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijaya mengakui masih terjadi kelamahan publikasi promo tiket pesawat baru, untuk menyambut peringatan hari jadi Kota Tembakau.

"Itulah kekurangan kami, masih perlu ditambahkan promo yang sifatnya sosialisasi," ujarnya saat diwawancarai di Badara Notohadinegoro Kabupaten Jember, Rabu (21/12/2022)

Menurutnya, diperlukan beberapa perangkat media sebagai sarana publikasi harga tiket pesawat Brand New Cessna Grand Caravan Ex From USA yang akan beroperasi di Bandara Jember.

"Seperti banner karena kan banyak juga yang harus saya siapkan, kaitannya dengan hari ulang tahun Jember," tambah Agus

Agus mengklaim sudah ada penumpang yang sudah membeli tiket, hanya saja belum memenuhi jumlah kursi di pesawat buatan Amerika Serikat itu.

"Sudah ada tingkat huniannya, tapi belum memenuhi tingkat kepenuhannya, jadi kami masih cari penumpang lagi untuk diberangkatkan besok, kalau besok ada penumpang ya kita berangkatkan besok,"klaimnya.

Diberitakan sebelumnya, hari ini Pemkab Jember berencana menghadirkan pesawat sewaan dari Bandara Papua itu, tetapi kerena dokumennya belum lengkap sehingga harus ditunda.

Sekadar informasi, Uji coba peswat dengan maskapai penerbangan Dimonim Air tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, dengan harga tiket Rp 650.000, khusus penumpang yang membeli dua kursi.

Rencananya rute pemberangkatan pesawat tersebut untuk Jember-Surabaya itu jam 06.00 WIB diperkirakan sampai Surabaya pukul 06.30 WIB. Sementara Surabaya-Jember pukul 06.45 WIB kemungkinan sempai di Jember jam 07.15 WIBK

Kemudian rute penerbangan ke- 2 Jember-Surabaya pukul 16.00 WIB, kemungkinan sampai di Surabaya pukul 16.30 WIB, lalu Surabaya-Jember pukul 16.45 WIB dan akan sampai di Jember pukul 17.15 WIB.

