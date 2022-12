Ajinomoto Resmikan Fasilitas Waste Station untuk Edukasi Pilah Sampah di Pasar Sememi Surabaya

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Ajinomoto Indonesia meluncurkan fasilitas Waste Station di Pasar Sememi Surabaya.

Pembangunan fasilitas ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan start-up daur ulang di Indonesia, Rekosistem, yang dalam penerapannya didukung oleh platform berbasis android & ios.

Platform ini sangat mudah digunakan bagi masyarakat untuk penyetoran sampah.

"Fasilitas Waste Station Pasar Sememi ini nantinya juga akan dihibahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk dikelola dan digunakan oleh masyarakat sekitar," kata Yudho Koesbandryo, Direktur Ajinomoto Indonesia, Rabu (21/12/2022).

Lebih lanjut Yudho menyebutkan, bila kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tanggung jawab dan komitmen perusahaan dalam penanggulangan sampah dan pelestarian lingkungan di Indonesia.

Dengan tetap berpegang teguh pada Ajinomoto Shared Value (ASV) sebagai prinsip perusahaan dalam berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan.

"Tak hanya membuat fasilitas waste station bersama Rekosistem, kami juga terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya," jelasnya.

Apalagi menuju tahun 2030, Ajinomoto mempunyai dua tujuan besar.

Pertama, meningkatkan kualitas dan harapan hidup sehat keluarga Indonesia.

Kedua, mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan.

"Untuk merealiasikan komitmen tersebut Grup Ajinomoto Indonesia juga sedang meningkatkan literasi dan pengetahuan seluruh karyawannya untuk dijadikan sebagai sebagai Health Provider," ungkap Yudho.

Health Provider terdiri dari Health provider for Human Being dan Health provider for The Earth.

Karena Grup Ajinomoto Indonesia peduli terhadap perbaikan kesehatan seluruh masyarakat dan bumi atau lingkungan.