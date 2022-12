PT STP Unit Aquafeed Gresik Beri Apresiasi untuk Pemenang JAPFA For Kids Awards 2022

PT Suri Tani Pemuka unit Aquafeed Gresik (JAPFA Group) bagikan apresiasi untuk pemenang kompetisi JAPFA for Kids Awards 2022.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Suri Tani Pemuka unit Aquafeed Gresik (JAPFA Group) bagikan apresiasi untuk pemenang kompetisi JAPFA for Kids Awards 2022.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di MI Bendil Jati Wetan, Tulungagung.

“Apresiasi ini diberikan kepada pemenang kompetisi JAPFA for Kids Awards 2022. Kompetisi ini merupakan rangkaian dari program JAPFA for Kids yang sudah dilaksanakan oleh STP dengan dukungan dari Tim Social Investment Department JAPFA mulai pada tahun 2021,” kata H Arianto, Head of Unit Aquafeed Gresik.

Seluruh siswa dampingan JAPFA for Kids di Tulungagung, telah mengikuti berbagai kompetisi mulai dari menggambar, mengarang, catur, lomba sekolah sehat, dan lomba kompetisi tata kelola sekolah.

Kompetisi ini merupakan bagian dari evaluasi program JAPFA for Kids yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

"Karena pandemi kegiatan JAPFA for Kids Awards yang sedianya digelar pada tahun 2021 terpaksa diundur hingga tahun ini," jelas Arianto.

Kompetisi ini melibatkan sekitar 1.400 siswa dari 9 Sekolah dasar di Tulungagung.

Meskipun sempat tertunda karena pandemi, Heru mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mendampingi sekolah-sekolah JAPFA for Kids di Tulugagung.

"Melalui kegiatan JAPFA for Kids Awards 2022 kami berupaya untuk memastikan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta konsumsi makanan bergizi tetap berlangsung hingga saat ini,” tambah R Artsanti Alif, Head of Social Investment JAPFA.

Apalagi kompetisi itu merupakan salah satu strategi untuk memastikan dampak program terus terjadi setelah sekolah didampingi.

"Strategi melakukan kompetisi ini merupakan pilihan paling efektif untuk mengukur program JAPFA for Kids yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 ,” jelas Artsanti.

Artsanti menjelaskan bahwa kompetisi ini melibatkan seluruh sekolah yang menjadi dampingan JAPFA for Kids di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan kemenangan yang didapatkan oleh sekolah dasar dampingan di Tulungagung merupakan prestasi yang luar biasa karena kompetisi tingkat nasional.