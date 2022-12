Peduli Terhadap Lingkungan, ACE Hardware Lengkapi Fasilitas Taman Apsari Surabaya

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES) kembali melengkapi fasilitas umum kawasan taman kota yang kali ini diadakan di Taman Apsari Surabaya, Selasa (20/12/2022).

Acara serah terima ini dilakukan oleh Vice President Sales & Operations ACE Hardware Rinekso Widyanto dan diterima oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Ahmad Eka Mardijanto.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif kampanye hijau (Green Campaign) ACE Hardware yang bertajuk ACE Care for the Environment selama tahun 2022, setelah sebelumnya ACE melengkapi fasilitas umum Taman Kota Green Garden, Jakarta Barat pada Mei 2022.

Senior Corporate Communications Manager ACE Hardware, Malvin Tarigan, menyampaikan kampanye hijau ini merupakan suatu inisiasi dari ACE yang didukung juga oleh pelanggan ACE di mana penjualan botol minum di ACE selama tahun 2020 didonasikan sebesar 50 persen untuk program ini.

"Kami berharap melalui kontribusi positif yang dilakukan ACE dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap isu sampah plastik melalui papan edukasi penggunaan botol minum isi ulang yang aman terhadap lingkungan yang diletakkan di area taman kota," ujar Malvin. Selasa (20/12/22).

Dikatakannya pula, bahwa kegiatan ini selaras dengan misi perusahaan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya pada aspek ESG (Environment, Social, Governance) melalui kontribusi nyata lewat program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh ACE Hardware.

"Tak hanya sampai disitu, selanjutnya, kegiatan pelengkapan fasilitas taman kota rencananya akan diadakan di Makassar pada awal tahun 2023," tambah Malvin.

Ia menambahkan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan aksi bersih-bersih lingkungan sekitar Taman Apsari Surabaya yang dilakukan oleh pegawai ACE dan DLH Kota Surabaya.

Setelah itu, dilanjutkan dengan acara serah terima beberapa fasilitas di kawasan Taman Apsari Surabaya antara lain kursi taman, lampu taman, tempat sampah pilah, lampu sorot outdoor, lampu hias, dan papan edukasi.

Adapun sepanjang tahun 2022, ACE Hardware telah melakukan program kontribusi sosial dan lingkungan lainnya antara lain pembangunan akses air bersih di Wakeke dan Kareka Nduku di Nusa Tenggara Timur; penanaman 1,000 bibit pohon; penambahan fasilitas di 3 taman kota di Jakarta, Surabaya, dan Makassar; aksi bersih-bersih dan pemungutan sampah di berbagai landmark kota di Indonesia; pembinaan UMKM; serta serangkaian donasi dukungan penanganan Covid-19, dan pemulihan bencana.

Myrna Augusta Aditya Dewi, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Surabaya, menuturkan pihaknya sangat mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh ACE dalam mendukung program Pemerintah terkait dengan penyediaan ruang hijau di area perkotaan dalam bentuk bantuan prasarana taman.

"Dengan adanya penambahan prasarana baru di Taman Apsari ini diharapkan masyarakat Kota Surabaya bisa beraktivitas dengan nyaman dan aman di ruang terbuka hijau," kata Myrna.