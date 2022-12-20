Lirik Sholawat Nahdliyah Versi Veve Zulfikar

Berikut ini lirik Sholawat Nahdliyah versi penyanyi religi Veve Zulfikar, yang tersedia dalam tulisan Arab, Latin dan arti.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Nahdliyah Versi Veve Zulfikar
Canva
Ilustrasi - Lirik Sholawat Nahdliyah 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Sholawat Nahdliyah versi penyanyi religi Veve Zulfikar.

Sholawat Nadhliyah berikut ini tersedia dalam tulisan Arab, Latin dan arti.

Sholawat Nahdliyah merupakan bacaan sholawat yang disusun oleh K.H. Hasan Abdul Wafi salah satu Pengasuh Pondok pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.

Sholawat Nahdliyah banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi, selain Veve Zulfikar, ada juga Ai Khodijah.

Melansir laman resmi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Cilacap.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ صَلَاةً تُرَغِّبُ وَتُنَشِّطُ 2x

وَتُحَمِّسُ بِهَا الْجِهَادْ لِإِحْيَاءْ، وَإِعْلَاءِ دِيْنِ الْإِسْلَامْ 2x

وَإِظْهَارِ شَعَائِرِهْ عَلَى طَرِيْقَةِ، جَمْعِيَّةِ نَهْضَةِ الْعُلَمَاءْ 2x

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اَللّٰهْ اَللّٰهْ اَللّٰهُ اَللّٰهْ ثَبِّتْ وَانْصُرْ أَهْلَ جَمْعِيَّةْ 2x

جَمْعِيَّةْ نَهْضَةِ الْعُلَمَاءْ، لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهْ

Sholawat Nahdliyah Tulisan Latin dan Artinya

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ صَلَاةً تُرَغِّبُ وَتُنَشِّطُ
Allahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammad Shalaatan turaghghibu wa tunasyithu

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan rahmat yang membuat kami menjadi senang dan giat".

وَتُحَمِّسُ بِهَا الْجِهَادْ لِإِحْيَاءْ، وَإِعْلَاءِ دِيْنِ الْإِسْلَامْ
Wa tuhammisu biha al-jihaad li ihyaa-i Wa i’laa-i diinil islaam

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Lirik Sholawat
SURYA.co.id
Lirik Sholawat Nahdliyah
Veve Zulfikar
surabaya.tribunnews.com

  • Tribun Shopping

    5 Rekomendasi Paket Hampers Natal, Isian Beragam Dikemas Cantik Tanpa Repot Merangkai

    5 Rekomendasi Paket Hampers Natal, Isian Beragam Dikemas Cantik Tanpa Repot Merangkai

    Pakai Chipset Gaming Kelas Menengah, Simak 5 Rekomendasi Handphone SoC Snapdragon 720G

    Pakai Chipset Gaming Kelas Menengah, Simak 5 Rekomendasi Handphone SoC Snapdragon 720G

    Desain Unik dan Lucu, 5 Rekomendasi Speaker Mini yang Cocok Dijadikan Kado Natal

    Desain Unik dan Lucu, 5 Rekomendasi Speaker Mini yang Cocok Dijadikan Kado Natal

    Tips Mencegah Mata Berair Saat Menggunakan Make Up

    Tips Mencegah Mata Berair Saat Menggunakan Make Up

    5 Rekomendasi HP dengan Kamera Jernih, Cocok untuk Abadikan Momen Natal

    5 Rekomendasi HP dengan Kamera Jernih, Cocok untuk Abadikan Momen Natal

    • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    Pasang Iklan
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan