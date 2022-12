Bupati Gresik Gus Yani Bagi-bagi Bonus Atlet Porprov Jatim Sebesar Rp 7,9 Miliar

SURYA.CO.ID, GRESIK – Berprestasi di ajang Porprov Jatim 2022, ratusan atlet mendapat bonus duit dari Pemkab Gresik.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) menyerahkan bonus atlet sebesar Rp 7,9 miliar.

Dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Jawa Timur 2022, Kabupaten Gresik berhasil menduduki klasemen ke-7.

443 atlet Gresik mengikuti 44, dari 52 cabang olahraga (cabor) yang diperlombakan. Mereka berhasil mendapatkan 29 medali emas. Disusul kemudian 33 medali perak dan 45 medali perunggu.

Ini merupakan peningkatan dari Porprov sebelumnya, yang hanya mendapatkan 26 medali emas, 23 medali perak dan 31 medali perunggu.



Bonus yang diberikan untuk atlet peraih medali emas sebanyak Rp 35 juta per orang, medali perak Rp 25 juta per orang dan medali perunggu Rp 20 juta per orang.

Ada pula bonus khusus yang diberikan kepada 11 atlet peraih medali terbanyak perorangan, 2 regu atlet peraih terbanyak kategori beregu dan 3 hadiah official pendamping atlet.

Dengan total hadiah yang diberikan oleh Pemkab Gresik kepada para atlet dan official pendamping, total bonus yang dikucurkan senilai Rp 7,9 miliar.

Bonus tersebut, diserahkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Wabup Aminatun Habibah dan jajaran Forkopimda Gresik.

Dalam acara tersebut, Gus Yani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para atlet.

Menurutnya, prestasi olahraga sangat penting untuk dimiliki oleh suatu daerah dan warganya.

"Kami anak muda Gresik yang berprestasi di bidang olahraga. Karena prestasi olahraga merupakan identitas kehormatan suatu daerah dan kehormatan adalah segala-galanya, kami bangga sekali," ujar Gus Yani.

Bupati milenial ini juga mengingatkan, agar tidak cepat berpuas diri dengan prestasi yang didapatkan saat ini. Gus Yani mengatakan, target Porprov VIII Jatim tahun depan, Gresik dapat menduduki klasemen 5 besar.

"Tapi, jangan cepat berpuas diri, kita harus terus konsisten disiplin, berlatih dan berjuang agar bisa mendapatkan prestasi yang lebih hebat di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Porprov tahun depan, kita bisa masuk 5 besar. Kita bersama-sama banggakan Kabupaten Gresik," tandasnya.